Gaby Spanic acusa a Pablo Montero de supuesto abuso

“Me abrió el cuartico de fumadores y de repente yo lo veo así (cara de sorpresa mirando para arriba) yo estaba fumando mi cigarro, me lo agarró, se me cayó en los senos, empezó a agarrarme los senos, me agarró por el brazo, me quería besuquear a la fuerza… Yo pegaba de gritos: ‘¡Sáquenme de aquí!’”, se le escucha decir.