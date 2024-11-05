Antes decía que era "su fan", ahora Gaby Spanic opina que Thalía es famosa por Mottola

Video Thalía narra cuando "vio" a Dios en su juventud: dice que le "metió las manos" al pecho

Gaby Spanic opinó sobre la trayectoria de Thalía y causó controversia porque considera que antes de casarse con Tommy Mottola era una "obrera asalariada" y que su fama se la debe a su marido, pues tampoco era "la mejor" cantante ni actriz.

Las polémicas declaraciones las dio en el reciente episodio del reality show 'Secretos de Villanas 3', en una charla donde también estaban Laura Zapata y Aylín Mujica.

El comentario se dio porque las actrices estaban hablando de mujeres del espectáculo que "brillan más después que se casan con alguien muy pudiente, muy poderoso… (como tu hermana)", dijo la venezolana dirigiéndose a Zapata.

Laura señaló que ella no hablaría de ese tema "porque todo lo que diga será usado en mi contra".

Gabriela reconoció que antes de casarse Thalía era "muy famosa, muy linda, muy trabajadora en las novelas, pero sí le fue mucho mejor" cuando contrajo nupcias con el magnate de la música.

" Thalía antes de Tommy Motola era una obrera asalariada como cualquier mortal, no era la mejor cantante, ni la mejor actriz. De repente se casa y sube al nivel de Cher, de Madonna, el que crea que su ascenso es por talento es pen... o cree que los demás lo somos", señaló en el show.

Gaby Spanic decía que era fan de Thalía

En 2011, Thalía entrevistó a Gabriela Spanic en su programa de radio 'Conexión Thalía' a través de una llamada telefónica, donde la venezolana confesó ser su fan.

"Qué placer estar en tu programa, muchísimas gracias, por promocionar 'La Emperatriz', qué bellas flores me lanzaste, yo soy tu fan, me encanta tu trabajo. Te admiro, te quiero".

Thalía respondió a sus cumplidos: "Yo también te admiro, eres una mujer emprendedora, eres una mujer fuerte, eres una mujer sólida, pero además eres una actriz que haces vibrar a la gente, la gente resuena con tus actuaciones".

La supuesta rivalidad entre Thalía y Gaby Spanic

Thalía era conocida como 'La Reina de las Telenovelas' por la exitosa trilogía de 'Las Marías', pero en 1998 Gaby Spanic cautivó al mundo con su protagónico en 'La Usurpadora', por lo cual se especuló que había rivalidad entre ellas.

Sin embargo en 2011, en la entrevista que tuvieron, la villana de 'Soy Tu Dueña', telenovela que también puedes ver en ViX, le agradeció a Thalía por haberse negado a protagonizar 'La Usurpadora', pues el proyecto le cambió la vida.

" La primera opción era Thalía, claro, la reina de las telenovelas. 'Sí Thalía dice que no, haces tú 'La Usurpadora' Gaby', y yo '¡Ay que mi Thali diga que no!' y entonces tú estabas con el lanzamiento de tu disco y dijiste que no y bueno, fue la novela que me abrió las puertas del mundo. Gracias mi santa bella. Si no hubiera hecho esa novela tan maravillosa yo no estaría aquí tampoco hablando contigo", confesó en la entrevista telefónica.