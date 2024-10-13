Actriz de La Usurpadora habría muerto a horas de su cumpleaños: esto se sabe
Hay luto entre el elenco de La Usurpadora tras confirmarse la muerte de una de sus actrices, quien habría fallecido a solo unos cuantos días de su cumpleaños.
Conmoción ha causado la muerte de la actriz Jessica Jurado, quien es recordada por su papel como Patricia de Bracho en la exitosa telenovela La Usurpadora, de 1998, que puedes ver aquí en ViX.
El deceso fue confirmado por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) el pasado 11 de octubre.
Esto se sabe sobre la muerte de Jessica Jurado
Ni la ANDI ni la familia de la actriz dieron a conocer de manera inmediata las causas de muerte de la artista.
Sin embargo, supuestamente habría fallecido " de un infarto el pasado miércoles 9 de octubre", según un reporte del diario El Universal.
Según ese medio, el 12 de octubre "habría sido su cumpleaños 56", por lo que el fallecimiento habría ocurrido solo unas horas antes de que cumpliera una vuelta más al sol.
Al parecer, tampoco tenía cuentas oficiales de redes sociales ya que aparentemente vivía alejada del ojo público.
De acuerdo con reportes de la prensa mexicana, Jessica Jurado vivía desde hace años en Estados Unidos.
La última telenovela en la que se le vio fue Entre El Amor y El Odio, que puedes ver aquí en ViX.
Otros melodramas en los que se les recuerda son María La del Barrio, que también está disponible en ViX, y en 'Mujer, casos de la vida real'.