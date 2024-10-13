Actriz de La Usurpadora habría muerto a horas de su cumpleaños: esto se sabe

Video Mira la transformación de los actores de 'La Usurpadora': ya pasaron 25 años desde su estreno

El deceso fue confirmado por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) el pasado 11 de octubre.

Jessica Jurado se retiró de las telenovelas en 2002. Entre el Amor y El Odio fue su último proyecto en la televisión. Imagen ANDI/Instagram

Esto se sabe sobre la muerte de Jessica Jurado

Ni la ANDI ni la familia de la actriz dieron a conocer de manera inmediata las causas de muerte de la artista.

Sin embargo, supuestamente habría fallecido " de un infarto el pasado miércoles 9 de octubre", según un reporte del diario El Universal.

Según ese medio, el 12 de octubre "habría sido su cumpleaños 56", por lo que el fallecimiento habría ocurrido solo unas horas antes de que cumpliera una vuelta más al sol.

Al parecer, tampoco tenía cuentas oficiales de redes sociales ya que aparentemente vivía alejada del ojo público.

Este es el mensaje que 'Gaby' Spanic escribió en Instagram tras enterarse de la muerte de Jessica Jurado, con quien actuó en La Usurpadora. Imagen 'Gaby' Spanic/Instagram



De acuerdo con reportes de la prensa mexicana, Jessica Jurado vivía desde hace años en Estados Unidos.

