Protagonistas de La Usurpadora se reencuentran: así lucen 26 años después

Video ¡Irreconocibles! Así lucen los niños Bracho de 'La Usurpadora' 24 años después

En 1998 ‘La Usurpadora’ se convirtió en una de las telenovelas más exitosas no solo por su trama sino también por la actuación de Gaby Spanic -con un doble personaje-, Fernando Colunga y Marcelo Buquet, quienes se reencontraron 26 años después.

La tarde de este 2 de enero, la actriz venezolana compartió en Instagram una fotografía junto a sus compañeros, con quienes logró coincidir en los pasillos de Televisa San Ángel.

“¡Qué felicidad coincidir con grandes actores, compañeros entrañables que tanto amo y admiro!”, expresó la intérprete de 50 años.

Fernando Colunga, Gaby Spanic y Marcelo Buquet se reencontraron. Imagen Gaby Spanic / Instagram



Al pie de esta icónica fotografía, Gaby Spanic también recordó el gran trabajo que hicieron en 1998 con ‘La Usurpadora’, telenovela que aseguró es la más “repetida” en la historia de la televisión mexicana.

“¡Fernando Colunga y Marcelo Buquet! ¡Carlos Daniel y Rodrigo! ¡De la telenovela más repetida en la historia! ¡La Usurpadora!”, agregó sobre la imagen en la que los integrantes de la ‘familia Bracho’ aparecen abrazados y esposando una gran sonrisa.

Así se veían los protagonistas de La Usurpadora hace 26 años

En 1998 Gaby Spanic alcanzó la fama internacional tras interpretar a las gemelas ‘Paola Bracho’ y ‘Paulina Martínez’.

Su talento la llevó a integrarse a importantes melodramas como ‘La intrusa’, ‘Soy tu dueña’, ‘Si nos dejan’, ‘Corazón guerrero’ y ‘Vivir de amor’, telenovela que próximamente tendrá su estreno.

Así se veían los protagonistas de La Usurpadora hace 26 años. Imagen TelevisaUnivision



Mientras Gaby Spanic tocaba la fama, Fernando Colunga sumaba otro éxito a su carrera con ‘Carlos Daniel Bracho’.

‘Abrazame muy fuerte’, ‘Amor real’, ‘Alborada’, ‘Pasión’, ‘Mañana es para siempre, ‘Soy tu dueña’ y ‘El maleficio’ son otros de los éxitos del actor de 57 años.

Al igual que sus compañeros, Marcelo Buquet, intérprete de ‘Rodrigo Bracho’ en ‘La Usurpadora’, siguió cosechando éxitos en telenovelas como ‘La madrastra’, ‘Lo imperdonable’, ‘El Dragón’, ‘Si nos dejan’ y ‘Vivir de amor’, historia donde este 2024 compartirá créditos con Gaby Spanic.