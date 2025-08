Cynthia Klitbo abrió la puerta al perdón hacia Laura Zapata y Gaby Spanic, pero por una razón muy particular.

La actriz de telenovelas como Cadenas de Amargura, que puedes ver aquí en ViX, coincidió con sus colegas en el reality show 'Secretos de villanas'.

A raíz de ello se suscitaron conflictos que trascendieron la pantalla chica al punto en que han existido intercambio de acusaciones y ofensas.

Según Klitbo, Zapata la acusó en Twitter de "alcohólica y drogadicta", hecho que señaló afectó a su hija Elisa.

¿Cynthia Klitbo perdonará a Laura Zapata y Gaby Spanic?

Luego del intercambio de señalamientos y ofensas, Cynthia Klitbo fue cuestionada a principios de diciembre pasado si sería capaz de perdonar a las actrices tras los encontronazos que tuvieron en semanas recientes.

" Sí, pero todo toma su tiempo y su momento, claro que sí", dijo en declaraciones presentadas en 'Sale el sol'.

Sin embargo, dejó clara la razón por la que perdonaría a sus excompañeras: " Pero para que no me dé cáncer, no creas que por otra cosa".

La respuesta de la actriz de Minas de Pasión, actualmente al aire en Univision y en 'streaming' a través de ViX, prosiguió con una gran carcajada por parte de ella.

Días después, Laura Zapata reaccionó a la posible disculpa de Cynthia Klitbo: " No me interesa, estoy acostumbrada a que la gente hable de mí para tener rating, yo soy rating", dijo en declaraciones reseñadas por el portal de la cadena TV Azteca.

"Ahora ya todo me vale tres pepinos, voy caminando hacia la luz, cada quien tiene sus resultados de acuerdo a su conducta", agregó, "entonces, yo no puedo reconciliarme donde yo no me he peleado".

¿Cynthia Klitbo regresará a algún reality show?

Cynthia Klitbo descartó que pueda volver a participar en un reality show como en el que esuvo al lado de Laura Zapata y Gaby Spanic.

"No, no porque yo soy como una persona muy especial", dijo en 'Sale el sol', "me gusta mucho la soledad, me cuesta mucho convivir".

"Yo convivo aquí, pero ya en mi día a día el convivir es algo que me cuesta trabajo. Tengo mis propias maneras de pensar", aclaró.

"No me falta trabajo como actriz y eso es a lo que me tengo que dedicar", advirtió.