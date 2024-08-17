Anitta, Lucero y otros famosos lamentan la muerte de Silvio Santos, leyenda de la televisión brasileña

Video Cuerpo de 'El Puma Jr.' no ha podido ser sepultado: revelan la razón y dónde está

Silvio Santos, icónico presentador y magnate de la televisión brasileña, murió este 17 de agosto a los 93 años de presuntas causas naturales. La celebridad era conocida por su sonrisa radiante y su famosa frase '¿Quién quiere dinero?'.

Durante décadas fue el rostro de exitosos shows, incluyendo 'El Programa Silvio Santos', que se mantuvo al aire desde 1963 y se convirtió en uno de los programas de televisión más longevos de Brasil.

Era un magnate de la televisión en Brasil

Además de ser dueño de la cadena de televisión SBT, Santos creó varios programas de variedades exitosos, como 'Show del Millón' y el reality show 'Casa de los Artistas'.

Su característico micrófono en el cuello le permitía saludar a la audiencia y lanzar aviones de dinero durante su programa, que a veces se extendía hasta 10 horas.

Famosos lamentan su muerte

La noticia de su fallecimiento ha conmovido a millones de hogares brasileños que sintonizaban el 'Programa Silvio Santos' cada fin de semana. Incluso, estrellas de las telenovelas también lamentaron su muerte.

Anitta se mostró incrédula ante la muerte de este ícono de su país, a quien conoció gracias a su música: "Hay personas en esta vida que imaginamos que nunca se irán. Silvio Santos fue uno de ellos. Hoy Brasil se despide de uno de los mayores íconos de nuestra televisión y entretenimiento. Siempre recordaré con cariño los momentos en que nos conocimos y las innumerables risas que nos brindó. Silvio, tu legado quedará eterno en nuestros corazones. Siempre seré una fan. Mi más sentido pésame a su familia, amigos y a todos los que, como yo, lo admiraban profundamente".

Lucero le dedicó un emotivo mensaje de despedida en Instagram: "El gran Silvio Santos, una de las más grandes leyendas de la televisión, se va hoy, dejando muchos corazones tristes", escribió al inicio. "Descanse en paz el rey, a quien tuve la enorme fortuna de conocer y compartir con él en algunos de sus programas comprobando la enorme figura y ser humano que fue siempre. Siento mucho su partida. Mi más sentido pésame".

La venezolana Gaby Spanic también lamentó su partida en la misma red social: "Te amo, Silvio yo sé que mi Señor Jesucristo te tiene allá arriba abrazado. Gracias por tanto y siempre estarás en mi corazón y en mis sentimientos. Mis más sentidas condolencias para tus familiares, SBT y Brasil… ¡Te amo y los amo a tiempo!".

Marcus Ornellas, quien es originario de Brasil, es otro de los famosos que externó sus condolencias: "Es un señor que tiene una historia increíble. Es una pérdida importante, es un ejemplo de vida, no solamente para los que trabajamos o para los que vemos televisión, como también como inspiración como ese emprendedor que siempre ha sido".

Xuxa, famosa presentadora y cantante infantil de las décadas de 1980 y 1990, externó su pesar con un conmovedor mensaje: "Que su familia sea abrazada por Dios y que sus corazones se calienten. Todos somos muy cercanos al artista Silvio Santos y, como fan y admiradora, quiero reiterar nuestro respeto al artista que enseñó mucho, mucho más, a todos los presentadores y fanáticos de su arte. La canción 'Silvio Santos viene aquí, tarã tarã rã' será parte de todos los brasileños. Gracias por todo y un cálido beso a familiares y amigos".