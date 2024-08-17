Muertes de famosos

Anitta, Lucero y otros famosos lamentan la muerte de Silvio Santos, leyenda de la televisión brasileña

El empresario y presentador fue una de las celebridades más queridas de la televisión en Brasil. Artistas como Anitta, Lucero y Gaby Spanic lamentaron su muerte.

BodyTune_1599012728817.png
Por:
Ashbya Meré.
Video Cuerpo de 'El Puma Jr.' no ha podido ser sepultado: revelan la razón y dónde está

Silvio Santos, icónico presentador y magnate de la televisión brasileña, murió este 17 de agosto a los 93 años de presuntas causas naturales. La celebridad era conocida por su sonrisa radiante y su famosa frase '¿Quién quiere dinero?'.

Durante décadas fue el rostro de exitosos shows, incluyendo 'El Programa Silvio Santos', que se mantuvo al aire desde 1963 y se convirtió en uno de los programas de televisión más longevos de Brasil.

PUBLICIDAD

Era un magnate de la televisión en Brasil

Además de ser dueño de la cadena de televisión SBT, Santos creó varios programas de variedades exitosos, como 'Show del Millón' y el reality show 'Casa de los Artistas'.

Más sobre Muertes de famosos

#ArchivoFamosos: el dramático funeral de Mónica Spear y palabras de su papá tras la tragedia
1:00

#ArchivoFamosos: el dramático funeral de Mónica Spear y palabras de su papá tras la tragedia

Univision Famosos
Pareja de Xava Drago revela conflictos en la familia por la herencia: "No tarda en explotar la bomba"
3 mins

Pareja de Xava Drago revela conflictos en la familia por la herencia: "No tarda en explotar la bomba"

Univision Famosos
Muere 'influencer' conocido como 'El Chico Más Famoso en Silla de Ruedas', tenía 28 años
1 mins

Muere 'influencer' conocido como 'El Chico Más Famoso en Silla de Ruedas', tenía 28 años

Univision Famosos
Fallece el legendario Giorgio Armani: lo que se sabe sobre de qué murió el icono de la moda
1:00

Fallece el legendario Giorgio Armani: lo que se sabe sobre de qué murió el icono de la moda

Univision Famosos
Así fueron los últimos momentos de vida del ‘influencer’ Yago Campos: “Un final trágico y triste”
2 mins

Así fueron los últimos momentos de vida del ‘influencer’ Yago Campos: “Un final trágico y triste”

Univision Famosos
Muere Giorgio Armani a los 91 años: el adiós a una leyenda de la moda
2 mins

Muere Giorgio Armani a los 91 años: el adiós a una leyenda de la moda

Univision Famosos
Muerte de la famosa ‘influencer’ Esmeralda Ferrer y su familia estaría ligada con su marido
1:00

Muerte de la famosa ‘influencer’ Esmeralda Ferrer y su familia estaría ligada con su marido

Univision Famosos
Despierta América de luto: muere querido integrante y así lo despiden
0:59

Despierta América de luto: muere querido integrante y así lo despiden

Univision Famosos
Dramática muerte de expresentador de CNN en Español conmociona: así apareció horas antes
0:56

Dramática muerte de expresentador de CNN en Español conmociona: así apareció horas antes

Univision Famosos
Muere el modelo Yago Campos a los 25 años: lo encontraron en su habitación de un hotel en Grecia
2 mins

Muere el modelo Yago Campos a los 25 años: lo encontraron en su habitación de un hotel en Grecia

Univision Famosos

Su característico micrófono en el cuello le permitía saludar a la audiencia y lanzar aviones de dinero durante su programa, que a veces se extendía hasta 10 horas.

Famosos lamentan su muerte

La noticia de su fallecimiento ha conmovido a millones de hogares brasileños que sintonizaban el 'Programa Silvio Santos' cada fin de semana. Incluso, estrellas de las telenovelas también lamentaron su muerte.

Anitta se mostró incrédula ante la muerte de este ícono de su país, a quien conoció gracias a su música: "Hay personas en esta vida que imaginamos que nunca se irán. Silvio Santos fue uno de ellos. Hoy Brasil se despide de uno de los mayores íconos de nuestra televisión y entretenimiento. Siempre recordaré con cariño los momentos en que nos conocimos y las innumerables risas que nos brindó. Silvio, tu legado quedará eterno en nuestros corazones. Siempre seré una fan. Mi más sentido pésame a su familia, amigos y a todos los que, como yo, lo admiraban profundamente".

Anitta lamenta la muerte de Silvio Santos.
Anitta lamenta la muerte de Silvio Santos.
Imagen Anitta/Instagram

Lucero le dedicó un emotivo mensaje de despedida en Instagram: "El gran Silvio Santos, una de las más grandes leyendas de la televisión, se va hoy, dejando muchos corazones tristes", escribió al inicio. "Descanse en paz el rey, a quien tuve la enorme fortuna de conocer y compartir con él en algunos de sus programas comprobando la enorme figura y ser humano que fue siempre. Siento mucho su partida. Mi más sentido pésame".

Lucero y Silvio Santos.
Lucero y Silvio Santos.
Imagen Lucero/Instagram

La venezolana Gaby Spanic también lamentó su partida en la misma red social: "Te amo, Silvio yo sé que mi Señor Jesucristo te tiene allá arriba abrazado. Gracias por tanto y siempre estarás en mi corazón y en mis sentimientos. Mis más sentidas condolencias para tus familiares, SBT y Brasil… ¡Te amo y los amo a tiempo!".

Gaby Spanic y Silvio Santos.
Gaby Spanic y Silvio Santos.
Imagen Gaby Spanic/Instagram

Marcus Ornellas, quien es originario de Brasil, es otro de los famosos que externó sus condolencias: "Es un señor que tiene una historia increíble. Es una pérdida importante, es un ejemplo de vida, no solamente para los que trabajamos o para los que vemos televisión, como también como inspiración como ese emprendedor que siempre ha sido".

Marcus Ornellas despide a Silvio Santos.
Marcus Ornellas despide a Silvio Santos.
Imagen Marcus Ornellas/Instagram

Xuxa, famosa presentadora y cantante infantil de las décadas de 1980 y 1990, externó su pesar con un conmovedor mensaje: "Que su familia sea abrazada por Dios y que sus corazones se calienten. Todos somos muy cercanos al artista Silvio Santos y, como fan y admiradora, quiero reiterar nuestro respeto al artista que enseñó mucho, mucho más, a todos los presentadores y fanáticos de su arte. La canción 'Silvio Santos viene aquí, tarã tarã rã' será parte de todos los brasileños. Gracias por todo y un cálido beso a familiares y amigos".

Xuxa y Silvio Santos.
Xuxa y Silvio Santos.
Imagen Xuxa/Instagram
Relacionados:
Muertes de famososSilvio SantosMuertesLucero Gabriela SpanicAnittaMarcus OrnellasCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Sin ti no puedo
Instintos
Papá Soltero
Gratis
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD