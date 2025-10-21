Gabriela Spanic

Gaby Spanic cachetea a compañera en ‘reality show’ y la expulsan: así fue el polémico momento

La actriz protagonizó una controversial dinámica con la modelo Tàmires Assis dentro del programa brasileño ‘A Fazenda 17’. Por romper las reglas, a la venezolana la sacaron del televisivo.

Por:Dayana Alvino
Video Gaby Spanic tuvo el romance más bello fuera de la pantalla: su boda fue un evento internacional

Gaby Spanic fue expulsada del ‘reality show’ brasileño ‘A Fazenda 17’ luego de que cacheteara a su compañera, la modelo Tàmires Assis.

Fue por medio de sus redes sociales del programa que la producción anunció que la actriz dejaba de formar parte de los participantes pues, al abofetear a su colega, “rompió una de las reglas del juego”.

¿Por qué Gaby Spanic cacheteó a Tàmires Assis?

De acuerdo con CNN Brasil, la noche de este domingo, al interior de la granja en la que se graba ‘A Fazenda 17’, se llevó a cabo una actividad.

Para la dinámica, Gaby Spanic eligió a Tàmires Assis, frente a la que se paró mientras pronunciaba un discurso antiviolencia, que igualmente escuchaban los otros habitantes.

“No puedo hablar de ella sin hablar de mí. He sufrido acoso por mi forma de hablar, he sido atacada por un agresor...”, expresó.

“El capítulo de hoy se titula: ‘El circo seguirá mientras aplaudan a las payasas’”, agregó para después afirmar que su, hasta entonces aliada, había recibido maltratos por parte de otros integrantes.

Tras sus palabras, quien fuera la protagonista de ‘La Usurpadora’ se dirigió a Assis y le dijo: “Yo te llamé aquí para que no aguantes más estupideces ni más violencia”.

“No me gustó cuando te iban a tirar una olla de agua encima y tú quitaste tu micrófono, ‘Aquí estoy dispuesta para que me peguen’. ¡No pasa eso más!”, le argumentó.

Después de eso, Gaby le pidió a Tàmires que comenzara a defenderse y le solicitó: “¡Pégame! ¡Que me pegues! ¡Dame una bofetada!”.

Ante la negativa de la joven, la reconocida artista le soltó una cachetada y posteriormente la retó a devolverle el golpe: “¡Dámela a mí!”.

Mientras Spanic le volvía a exigir que se defendiera, Assis soltó algunas lágrimas y únicamente se quedó parada con las manos en la espalda.

Ante todos, la villana de melodramas le pidió irónicamente perdón a la brasileña, pero dejó claro a todos que considera que eso no “resuelve” nada.

Gaby Spanic se despide de ‘reality show’

Al terminar con su intervención, Gaby Spanic presumiblemente renunció a ‘A Fazenda 17’ al tiempo que consolaba a Tàmires Assis, quien rompió en llanto.

“Y yo me despido porque no aguanto más estar aquí. Vean cómo son estas personas, son de lo último, juegan en grupito para hacerle daño a la mujer”, alegó.

