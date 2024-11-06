Gaby Spanic revela que sufrió abuso sexual por parte de un tío cuando era una niña

Gaby Spanic reveló que sufrió abuso sexual por parte de un tío, hermano de su mamá, cuando era solamente una niña.

PUBLICIDAD

La reconocida actriz habló, por primera vez y entre lágrimas, al respecto de lo que le sucedió y profundizó sobre cómo es que eso la ha afectado en todos estos años.

Gaby Spanic revela el abuso sexual que sufrió a manos de su tío

Este 6 de noviembre, People en Español difundió un adelanto de la emisión del programa ‘Secretos de villanas’ en el que Gaby Spanic platicó del ataque.

“Quiero quitarme un coraje desde niña y que mi mamá se fue y nunca lo supo porque fue algo muy difícil que yo siento que han vivido muchas mujeres”, dice ella, según el portal de la revista.

“Y esa persona era la favorita de mi mamá, un hermano de mi mamá, ella murió hace 3 años y ella nunca lo supo. Es algo vergonzoso, muy vergonzoso”, añadió.

En entrevista con el medio, la venezolana aseguró que lo que contó en el ‘show’, para el capítulo que se estrenará este jueves 7, es “muy fuerte”.

Quien fuera la protagonista de telenovelas como ‘La Usurpadora’, que puedes ver aquí en ViX, admitió que se cuestionó si desvelar la agresión de la que fue víctima.

“Después me puse a pensar: ‘¿Por qué te dio tanto miedo confesarlo? ¿Por qué no lo querías decir nunca?’. Pero, fíjate cómo es la sociedad y cómo nos educan, ‘no, no se puede decir por la vergüenza familiar, por el apellido, porque eres una figura pública’”, indicó.

“Siempre he sido una mujer muy transparente, pero en esta situación, en este caso en específico, decía, ‘¿cómo le voy a hacer?’”, externó.

Si bien Spanic no le dijo a su madre acerca del abuso, sí lo hizo con su padre, don Casimiro, para que no se enterara por la televisión.

PUBLICIDAD

“Antes de que saliera esto al aire, yo tuve que hablar con mi papá, él no se puso bien. Es una situación delicada”, mencionó.

Gaby Spanic consuela a su niña interna

Tras años de lo ocurrido, Gaby Spanic compartió que es amable con su niña interior, la cual resultó lastimada por su pariente.

“Todos los días la abrazo”, aseveró mientras lloraba, “me tiene a mí, tiene el corazón limpio y un corazón limpio jamás será dañado”.

“Hay heridas, hay cosas, hay sentimientos, pero de eso crecemos y nos fortalecemos”, aceptó la exreina de belleza.