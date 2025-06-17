¿Cynthia Klitbo quería participar en la telenovela de Karol G?: "No estuve a su altura"

Video A Cynthia Klitbo no le "agrada" el novio de su hija y destapa sus razones: hasta lo llama "escuincle"

Karol G sorprendió con la manera en la que promocionó su nueva producción discográfica 'Tropicoqueta'. La colombiana grabó un video de una parodia de exitosas telenovelas mexicanas en donde grandes estrellas del género participan.

En la historia, 'La Bichota' pelea con Anahí por el amor de Ricky Martin y cuando Itatí Cantoral las ve 'golpéandose', sale en defensa de su 'hija', la exRBD. La sensualidad de Ninel Conde también inundó la escena. Por su parte, Gaby Spanic y Azela Robinson recrearon una escena de La Usurpadora.

Las mencionadas actrices son íconos de los melodramas mexicanos y Cynthia Klitbo, quien también tiene una larga trayectoria en el género y ha hecho inolvidables villanas, fue cuestionada sobre si hubiera participado en el proyecto de Karol G.

" Claro que hubiera salido, es Karol G, es superfamosa. ¿Cómo no? Por supuesto", dijo convincente. " Pero no estuve a su altura", finalizó en su comentario.

Klitbo confesó que sí le gusta la música de la cantante colombiana.

" Sí, me gustan muchas canciones de ella, pero soy honesta, el tipo de música que escucho es muy distinta, no soy muy reggaetonera. Me gusta cuando estoy allá en Miami, entre toda la banda, pues claro, está padre una fiesta. Pero en general yo soy muy de blues, tengo otro estilo de música. Ya de viejita si quieres, pero me gusta la música más docta", contó a los medios.

Cynthia Klitbo ha dejado huella en las telenovelas con icónicas villanas como Tamara de El Privilegio de Amar, Sofía en Cadenas de Amargura, Laura en La Dueña y Bianca de Atrévete a Soñar, solo por mencionar algunas. Otro de sus papeles más recordados fue el que hizo en Teresa, donde dio vida a la entrañable Juana, la madrina de Angelique Boyer.