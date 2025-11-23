Fátima Bosch comparte fuerte mensaje tras polémica y críticas por su triunfo en Miss Universe 2025

Video Fátima Bosch gana Miss Universo y se desata la controversia por supuesto fraude: ¿de heroína a villana?

Fátima Bosch emitió un fuerte mensaje en medio de la polémica en la que se ha visto envuelta luego de su triunfo en Miss Universe 2025.

La tabasqueña de 25 años ha estado activa en Instagram replicando contenidos positivos que hablan sobre ella desde otras cuentas en esa red social.

Sin embargo, la mañana de este 23 de noviembre reactivó las publicaciones de su propia autoría mientras protagoniza una ola de señalamientos por su corona.

¿Qué dijo Fátima Bosch tras controversia?

La también Miss México publicó una serie de retratos en los que se le ve con un 'outfit' azul y portando la corona del afamado certamen.

A las fotos las acompañó con este poderoso mensaje: "Puedes cambiar el mundo siendo tú mismo".

Con este mensaje Fátima Bosch retomó publicaciones propias en Instagram en medio de los cuestionamientos a su triunfo en Miss Universe 2025. Imagen Fátima Bosch/Instagram



El triunfo de la joven de 25 años ha sido cuestionado por algunos en los últimos días.

Hay quienes acusan de presunto fraude, una versión que se ha avivado luego de las declaraciones de exjueces del certamen que han sugerido algún tipo de supuesta manipulación en el concurso. La acusación ha sido negada por la organización.

Este domingo, Fátima Bosch se limitó a emitir su mensaje de empoderamiento y no respondió en él ni de manera inmediata a los señalamientos.

Un par de semanas antes de la final del concurso, ella protestó por el trato de Nawat Itsaragrisil, director del comité organizador de Miss Universo Tailandia y presidente de Miss Grand International.

El presidente de la Organización Miss Universo, Raúl Rocha, y quien es mexicano, se pronunció en contra de la actitud de Itsaragrisil.

Bosch también recibió el apoyo de otras concursantes y se mantuvo en la competencia hasta la gran final.

Algunos que cuestionan su coronación insisten en que el triunfo habría sido una supuesta respuesta para apaciguar el escándalo.

También se señalan vínculos del padre de Fátima Bosch con el presidente del certamen.