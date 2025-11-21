Video Fátima Bosch, de México, gana Miss Universe 2025 y lanza este mensaje a las mujeres

Vanessa Ferbal, mamá de Fátima Bosch, compartió entre lágrimas su emoción por el hecho de que su hija se convirtió en Miss Universe 2025.

A tan sólo minutos de que la tabasqueña fuera coronada en el famoso certamen de belleza, su madre se sinceró sobre su sentir.

“Muy emocionada, muy feliz, muy agradecida con Dios”, dijo antes de soltarse a llorar, de acuerdo con un video que circula en redes sociales.

“Les digo que no puedo dejar de pensar en esa niña que tantas veces no dormía pensando que no iba a lograr nada importante en la vida, y mira, hoy es Miss Universo”, agregó.

Vanessa admitió que le parece “increíble” que Fátima sea la cuarta Miss Universe mexicana: “Nunca, ni siquiera nos pasó por la mente, ni en sueños”.

“Gracias a toda la gente por su apoyo, por su cariño. ¡Guau! No tengo palabras. ¡Qué viva México!”, comentó.

Mamá de Fátima Bosch piensa que paso de su hija en Miss Universe era el “plan de Dios”

En entrevista con la creadora de contenido en TikTok ‘MaggyClips’, la madre de Fátima Bosch manifestó su fe antes del triunfo de su hija en Miss Universe.

“Muy agradecida con Dios porque Fátima está aquí porque es el plan de Dios desde el primer día”, señaló Vanessa Ferbal.

“Ella nunca buscó esta experiencia, Dios se la dio”, indicó, añadiendo que tanto ella como la modelo estaban “tranquilas” pues sabían que pasaría lo de debía ocurrir.

“Me siento superorgullosa del trabajo que ella ha hecho, nos ha hecho sentir muy orgullosos, lo ha hecho muy bien y para mí ya es una ganadora”, recalcó.

“La corona ya tiene nombre, la niña que va a ganar hoy, desde que ella nació, Diosito ya tenía escrito que iba a ser, entonces, lo que sea el destino que Dios tenga para Fátima, está bien. Él nunca se equivoca y siempre decide lo correcto”, concluyó.

Fátima Bosch habla tras convertirse en Miss Universe

Luego de coronarse como Miss Universe 2025, a días de vivir una fuerte polémica, Fátima Bosch habló por primera vez al respecto.

“Me siento superemocionada, llena de sentimientos, de nostalgia de todo el trabajo, de todo lo que se vivió en estas semanas de concentración”, explicó.

“Estoy en ‘shock’, esto es un sueño y yo creo que lo voy a asimilar mañana o en unas horas porque ahorita estoy disfrutándolo”, sumó.