‘El Mimoso’ afirma que su ex está en tratamiento “psiquiátrico” tras acusarlo de presunta violencia
Luis Antonio López, mejor conocido como 'El Mimoso', junto a sus abogados, reveló que su ex María Elena Delfín supuestamente está bajo tratamiento psicológico y psiquiátrico, asegurando que él no sabía el daño que le haría su ruptura.
Luis Antonio López, mejor conocido como 'El Mimoso', reapareció en video acompañado por sus dos abogados, para informar la situación actual del proceso legal que enfrenta tras la denuncia de presunta violencia impuesta por su aún esposa María Elena Delfín, quien, afirmó, se encuentra bajo supuesto tratamiento psiquiátrico.
A través de una grabación compartida por el cantante que fue replicada en la cuenta de Instgaram @chicapicosaa el pasado 21 de agosto, uno de los abogados de 'El Mimoso' aseguró que en la carpeta de investigación se informa sobre el supuesto tratamiento que María Elena Delfín estaría recibiendo presuntamente por el daño que le causó su separación.
"Ella refiere que desde hace un mes lleva terapia psicológica, la toma de manera virtual y una vez por semana. Ella hace mención que acude a un psiquiatra que ella lo hace controlable, que incluso le recetaron medicamento”, informa el abogado, quien hace mención que este punto de la investigación hizo sentir intranquilo al cantante y quería compartirlo con la audiencia.
El que fuera vocalista de la banda ‘El Recodo’ tomó voz en la grabación y ofreció disculpas si su voz se le cortaba antes de dirigirse a su expareja para expresar apoyo pese al daño que supuestamente intentó hacerle con su acusación frente a su público y medios de comunicación.
"Perdón si se me empieza a quebrar la voz, pero Dios sabe que siempre he sido... hablo, trato de hablar con la verdad y me voy a dirigir hacia ella, hacia mi esposa. Te lo digo sinceramente, cuentas con mi apoyo porque esta situación de estar en algo psiquiátrico esto sí... independientemente, yo no lo hago como el esposo, quizá, esto ya no se dio nuestra relación, te lo digo como ser humano, a pesar de todo cuantas con mi apoyo porque una situación psiquiátrica yo sé que se requiere otra cosa”, comenzó.
El intérprete aclaró que con este comunicado no pretendía hacer de la situación un circo mediático; sin embargo, quiso aclarar lo que está pasando con el proceso y reiteró apoyo a su expareja, pues, dijo, no imaginó cuánto lo que supuestamente le afectaría.
"Si por una discusión que tuvimos yo me alejé de ella, pues es normal, una pareja de matrimonio pues cuando las cosas ya no se dan, no se dan, fue lo que yo le dije a ella 'yo ya no regreso', yo tenía bien claro que no iba a regresar, pero en esa parte yo no sabía que le iba a hacer tanto daño mi reacción al decirle que ya no iba a estar con ella", declaró.
¿Dónde está María Elena Delfín, ex de ‘El Mimoso’?
De acuerdo con Myrka Dellanos la producción del programa ‘La Mesa Caliente’ intentó contactar a María Elena Delfín tras las declaraciones del cantante; sin embargo, su equipo de abogados les informó que la mujer estaba fuera del país.
Asimismo, en las redes sociales de María Elena Delfín solo hay un par de publicaciones realizadas el pasado 21 de febrero en sus historias de Instagram ajenas a las declaraciones de ‘El Mimoso’. Una de ella dice la frase “Siempre sale el sol, confía”.
Hace apenas un mes, en entrevista con el programa Hoy, María Elena Delfín aseguró que su denuncia era civil y no pretendía obtener algún beneficio económico como lo habría insinuado el cantante.