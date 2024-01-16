Luis Antonio López 'El Mimoso' es acusado por su esposa de violencia: "Temo por mi vida"
María Elena Delfín, quien está casada con Luis Antonio López 'El Mimoso', salió en redes sociales a hacer duros señalamientos en contra del cantante. El exvocalista de Banda El Recodo es acusado de supuesta violencia.
En las últimas horas estalló un escándalo que envuelve al cantante Luis Antonio López, mejor conocido como 'El Mimoso'.
El exvocalista de Banda El Recodo es acusado de ejercer violencia en contra de su esposa María Elena Delfín, quien salió a exponer públicamente en redes sociales los hechos a los que alega ha sido víctima.
¿Qué dijo la esposa de ‘El Mimoso’?
La mujer, quien está casada con el artista de regional mexicano desde agosto de 2020, apareció este lunes 15 de enero en un video que colgó en su cuenta de Instagram en donde hizo duros señalamientos en contra de su marido.
"Temo por mi vida", dijo, "ya no sé qué hacer, llevo meses siendo violentada físicamente, psicológicamente, emocionalmente por mi aún esposo Luis Antonio López Flores ('El Mimoso')".
"Recurro a este medio porque ya hice un llamado a las autoridades de Monterrey, Nuevo León, existen de hecho dos carpetas de investigación, las cuales han hecho caso omiso", aseguró.
"No sé si sea porque (él) es figura pública", lamentó y detalló que las supuestas denuncias las realizó el pasado 4 de agosto y 14 de diciembre de 2023. Leyó en voz alta los folios de las presuntas acusaciones que habría hecho.
"Si algo me sucede sería o es completamente responsabilidad de Luis Antonio López Flores y las autoridades de Monterrey, que no han hecho nada al respecto", acusó.
María Elena Delfín no dio mayores detalles sobre la supuesta violencia que ha vivido al lado del cantante de 44 años.
"Por no darle importancia, por miedo a las consecuencias, por vergüenza me quedaba callada y dejé de compartirles", explicó la mujer en otro mensaje a través de sus historias de Instagram.
"Pero aquí estoy dándole la cara a mi realidad", finalizó.
'El Mimoso' no se pronunció de manera inmediata en sus redes sociales tras darse a conocer la acusación de su esposa.
Acusación contra ‘El Mimoso’ llega a horas de develación en Las Vegas
La acusación contra Luis Antonio López 'El Mimoso' se suscitó solo a horas de que se realice la develación de su estrella en el Paseo de la Fama de Las Vegas.
El artista ha invitado a través de Instagram a sus fans a acompañarlo este martes 16 de enero en el Westgate Hotel de 'La Ciudad del Pecado' en donde se realizará el evento.
" Gracias Dios por todas estas bendiciones derramadas en mi vida", escribió en una publicación que hizo a horas de la noche de este lunes 15 en la que no hizo mención sobre lo que ha dicho su esposa sobre él.