Luis Antonio López 'El Mimoso' es acusado por su esposa de violencia: "Temo por mi vida"

Video Aterrorizada, esposa de 'El Mimoso' denuncia que ha sido víctima de violencia por parte del cantante

En las últimas horas estalló un escándalo que envuelve al cantante Luis Antonio López, mejor conocido como 'El Mimoso'.

El exvocalista de Banda El Recodo es acusado de ejercer violencia en contra de su esposa María Elena Delfín, quien salió a exponer públicamente en redes sociales los hechos a los que alega ha sido víctima.

María Elena Delfín está casada con 'El Mimoso' desde agosto de 2020. Imagen María Elena Delfín/Instagram

¿Qué dijo la esposa de ‘El Mimoso’?

PUBLICIDAD

La mujer, quien está casada con el artista de regional mexicano desde agosto de 2020, apareció este lunes 15 de enero en un video que colgó en su cuenta de Instagram en donde hizo duros señalamientos en contra de su marido.

"Temo por mi vida", dijo, "ya no sé qué hacer, llevo meses siendo violentada físicamente, psicológicamente, emocionalmente por mi aún esposo Luis Antonio López Flores ('El Mimoso')".

"Recurro a este medio porque ya hice un llamado a las autoridades de Monterrey, Nuevo León, existen de hecho dos carpetas de investigación, las cuales han hecho caso omiso", aseguró.

"No sé si sea porque (él) es figura pública", lamentó y detalló que las supuestas denuncias las realizó el pasado 4 de agosto y 14 de diciembre de 2023. Leyó en voz alta los folios de las presuntas acusaciones que habría hecho.

"Si algo me sucede sería o es completamente responsabilidad de Luis Antonio López Flores y las autoridades de Monterrey, que no han hecho nada al respecto", acusó.

María Elena Delfín apareció en un video en Instagram acusando a 'El Mimoso' de supuesta violencia contra ella. Imagen María Elena Delfín/Instagram



María Elena Delfín no dio mayores detalles sobre la supuesta violencia que ha vivido al lado del cantante de 44 años.

"Por no darle importancia, por miedo a las consecuencias, por vergüenza me quedaba callada y dejé de compartirles", explicó la mujer en otro mensaje a través de sus historias de Instagram.

"Pero aquí estoy dándole la cara a mi realidad", finalizó.

En otro mensaje, la esposa de 'El Mimoso' explicó por qué sale ahora a señalar al cantante. Imagen María Elena Delfín/Instagram



'El Mimoso' no se pronunció de manera inmediata en sus redes sociales tras darse a conocer la acusación de su esposa.

PUBLICIDAD

Acusación contra ‘El Mimoso’ llega a horas de develación en Las Vegas

La acusación contra Luis Antonio López 'El Mimoso' se suscitó solo a horas de que se realice la develación de su estrella en el Paseo de la Fama de Las Vegas.

El artista ha invitado a través de Instagram a sus fans a acompañarlo este martes 16 de enero en el Westgate Hotel de 'La Ciudad del Pecado' en donde se realizará el evento.

'El Mimoso' tendrá este martes 16 la develación de su estrella en el Paseo de la Fama en Las Vegas. Imagen Luis Antonio Lopez Flores️️️ ️'El Mimoso'/Instagram