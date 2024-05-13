Michelle Salas

¿Michelle Salas está embarazada? Stephanie Salas reacciona a rumor de que será abuela

La nieta de Silvia Pinal reaccionó al supuesto embarazo de su hija y dijo si ya le gustaría ser abuela. Además, reveló cómo se siente ahora que se le ha visto a Michelle Salas convivir más con Luis Miguel, su papá.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video Michelle Salas y Danilo Díaz sorprenden en concierto de Luis Miguel y cantan a todo pulmón en primera fila

Después de más de un año desde la boda de Michelle Salas con Danilo Díaz, han surgido rumores sobre un posible embarazo de la modelo. Esto se debe a que Michelle no ha sido vista en público recientemente.

Ante las especulaciones, Stephanie Salas afirmó que su hija se encuentra feliz y disfrutando de su matrimonio, detallando que, aunque le encantaría que llegue el momento de ser abuela, todavía no se siente preparada.

PUBLICIDAD

Más sobre Michelle Salas

Bisnieta de Silvia Pinal habla de la millonaria herencia que les dejó: “Lo estamos manejando”
1 mins

Bisnieta de Silvia Pinal habla de la millonaria herencia que les dejó: “Lo estamos manejando”

Univision Famosos
Stephanie Salas y su hija habrían cobrado cuantioso ahorro de Silvia Pinal: ¿Ale Guzmán quiso detenerlas?
2 mins

Stephanie Salas y su hija habrían cobrado cuantioso ahorro de Silvia Pinal: ¿Ale Guzmán quiso detenerlas?

Univision Famosos
¿Michelle Salas intenta cobrar seguro de vida de Silvia Pinal?: alguien más ya lo habría reclamado
2 mins

¿Michelle Salas intenta cobrar seguro de vida de Silvia Pinal?: alguien más ya lo habría reclamado

Univision Famosos
Michelle Salas recuerda a Silvia Pinal con foto inédita: "No hay día que no te piense"
2 mins

Michelle Salas recuerda a Silvia Pinal con foto inédita: "No hay día que no te piense"

Univision Famosos
Dan lectura al testamento de Silvia Pinal: lo que se sabe sobre su última voluntad
2 mins

Dan lectura al testamento de Silvia Pinal: lo que se sabe sobre su última voluntad

Univision Famosos
¿Quién heredó el estilo de Silvia Pinal? Michelle Salas y sus otras nietas disputan el título
3:07

¿Quién heredó el estilo de Silvia Pinal? Michelle Salas y sus otras nietas disputan el título

Univision Famosos
Hermano de Luis Miguel se pronuncia ante muerte de Silvia Pinal: "Nos dejaste de regalo a mi sobrina"
1 mins

Hermano de Luis Miguel se pronuncia ante muerte de Silvia Pinal: "Nos dejaste de regalo a mi sobrina"

Univision Famosos
"Gracias por ser eterna": las desgarradoras palabras de despedida de la familia de Silvia Pinal
3 mins

"Gracias por ser eterna": las desgarradoras palabras de despedida de la familia de Silvia Pinal

Univision Famosos
Stephanie Salas reacciona a rumorado embarazo de su hija Michelle: ¿lista para ser abuela?
2 mins

Stephanie Salas reacciona a rumorado embarazo de su hija Michelle: ¿lista para ser abuela?

Univision Famosos
Hija de Luis Miguel tiene una hermana actriz que es protagonista de La Historia de Juana
2 mins

Hija de Luis Miguel tiene una hermana actriz que es protagonista de La Historia de Juana

Univision Famosos

“Me encantaría ese momento”, señaló la nieta de Silvia Pina a Venga la Alegría, en su emisión de este 13 de mayo.

“También hay veces que digo ‘ay, no sé si todavía estoy preparada’, claro (que quiero ser abuela), pero no sé si ahorita la verdad, como unos dos añitos o tres”, admitió.

Stephanie Salas habla de la relación de Michelle Salas con Luis Miguel

Además, la hija de Sylvia Pasquel habló de la relación de Michelle Salas con Luis Miguel, a quienes se les ha visto muy de cerca después de la boda de la modelo en La Toscana Italiana.

Michelle Salas y Luis Miguel.
Michelle Salas y Luis Miguel.
Imagen Michelle Salas / Instagram


En abril pasado, Michelle compartió una fotografía conviviendo con El Sol, donde se les ve abrazados y disfrutando de una copa de vino, lo que resalta su parecido físico.

“Mira, la felicidad de mis hijas es por completo la mía, ver a mi hija realizada y feliz, es la satisfacción más grande que una madre puede tener”, aseveró con una sonrisa.


Relacionados:
Michelle SalasStephanie SalasSilvia PinalFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Sin ti no puedo
Instintos
Papá Soltero
Gratis
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD