¿Michelle Salas está embarazada? Stephanie Salas reacciona a rumor de que será abuela

Después de más de un año desde la boda de Michelle Salas con Danilo Díaz, han surgido rumores sobre un posible embarazo de la modelo. Esto se debe a que Michelle no ha sido vista en público recientemente.

Ante las especulaciones, Stephanie Salas afirmó que su hija se encuentra feliz y disfrutando de su matrimonio, detallando que, aunque le encantaría que llegue el momento de ser abuela, todavía no se siente preparada.

“Me encantaría ese momento”, señaló la nieta de Silvia Pina a Venga la Alegría, en su emisión de este 13 de mayo.

“También hay veces que digo ‘ay, no sé si todavía estoy preparada’, claro (que quiero ser abuela), pero no sé si ahorita la verdad, como unos dos añitos o tres”, admitió.

Stephanie Salas habla de la relación de Michelle Salas con Luis Miguel

Además, la hija de Sylvia Pasquel habló de la relación de Michelle Salas con Luis Miguel, a quienes se les ha visto muy de cerca después de la boda de la modelo en La Toscana Italiana.

Michelle Salas y Luis Miguel. Imagen Michelle Salas / Instagram



En abril pasado, Michelle compartió una fotografía conviviendo con El Sol, donde se les ve abrazados y disfrutando de una copa de vino, lo que resalta su parecido físico.

“Mira, la felicidad de mis hijas es por completo la mía, ver a mi hija realizada y feliz, es la satisfacción más grande que una madre puede tener”, aseveró con una sonrisa.