¿Michelle Salas está embarazada? Stephanie Salas reacciona a rumor de que será abuela
La nieta de Silvia Pinal reaccionó al supuesto embarazo de su hija y dijo si ya le gustaría ser abuela. Además, reveló cómo se siente ahora que se le ha visto a Michelle Salas convivir más con Luis Miguel, su papá.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
Después de más de un año desde la boda de Michelle Salas con Danilo Díaz, han surgido rumores sobre un posible embarazo de la modelo. Esto se debe a que Michelle no ha sido vista en público recientemente.
Ante las especulaciones, Stephanie Salas afirmó que su hija se encuentra feliz y disfrutando de su matrimonio, detallando que, aunque le encantaría que llegue el momento de ser abuela, todavía no se siente preparada.
“Me encantaría ese momento”, señaló la nieta de Silvia Pina a Venga la Alegría, en su emisión de este 13 de mayo.
“También hay veces que digo ‘ay, no sé si todavía estoy preparada’, claro (que quiero ser abuela), pero no sé si ahorita la verdad, como unos dos añitos o tres”, admitió.
Stephanie Salas habla de la relación de Michelle Salas con Luis Miguel
Además, la hija de Sylvia Pasquel habló de la relación de Michelle Salas con Luis Miguel, a quienes se les ha visto muy de cerca después de la boda de la modelo en La Toscana Italiana.
En abril pasado, Michelle compartió una fotografía conviviendo con El Sol, donde se les ve abrazados y disfrutando de una copa de vino, lo que resalta su parecido físico.
“Mira, la felicidad de mis hijas es por completo la mía, ver a mi hija realizada y feliz, es la satisfacción más grande que una madre puede tener”, aseveró con una sonrisa.