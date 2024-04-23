Michelle Salas hace lo que muchos esperaban: publica primera foto junto a su papá, Luis Miguel

Video Michelle sí invitó a los hijos de Aracely Arámbula a su boda, ¿por qué no estuvieron presentes?

Michelle Salas dejó a sus millones de seguidores con la boca abierta al publicar por primera vez en redes, tras su reconciliación, una fotografía junto a su padre, Luis Miguel.

Michelle Salas presume foto con su papá

PUBLICIDAD

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que la modelo, de 34 años, compartió la imagen en la que aparece sentada muy cerda de su padre.

Para el retrato, padre e hija posaron luciendo el mismo tono oscuro en sus atuendos y sonrientes mientras viajaban, al parecer, en un avión privado.

La también hija de Stephanie Salas y el intérprete de ‘La incondicional’ aparecen abrazados y con una copa en mano, dejando ver su evidente parecido físico.

Michelle Salas presume nueva foto con su papá, Luis Miguel. Imagen Michelle Salas/Instagram



La primogénita de ‘El Sol’ no escribió descripción alguna que revelara detalles sobre cuándo o dónde fue captada la fotografía.

Sin embargo, algunas especulaciones señalan que puedo haber sido el pasado 19 de abril, durante el festejo de cumpleaños del cantante.

Imágenes compartidas por Despierta América mostraron a padre e hija días antes del cumpleaños de Luis Miguel saliendo de un restaurante en Los Ángeles, donde él está ofreciendo una serie de conciertos.

Días antes de la esperada publicación, Michelle Salas compartió también una fotografía de su padre durante una de sus presentaciones celebrando, en vísperas de su cumpleaños, los cien shows del hombre que le dio la vida.

El récord del cantante fue celebrado en Las Vegas con un show más en el que también estuvo presente Michelle Salas, quien presumió en redes una imagen en la que aparece junto a su esposo Danilo Díaz; su tío, Alejandro Basteri, y la novia de este.

La última vez que se vio a Michelle Salas y Luis Miguel en una foto pública fue en 2017, durante la celebración de cumpleaños número 47 del cantante.

Con esta foto Michelle Salas celebró a su papá en 2017. Imagen Michelle Salas/Instagram

¿Por qué estaban distanciados Michelle Salas y Luis Miguel?

La relación de Luis Miguel con sus tres hijos: Michelle, fruto de una relación con Stephanie Salas; y Miguel y Daniel, hijos de Aracely Arámbula, ha estado marcada por el distanciamiento.

PUBLICIDAD

Aunque con sus dos hijos menores hasta el momento no se ha tenido reporte de un acercamiento, parece que, con su primogénita, Luis Miguel está más cerca que nunca.

En octubre del 2023, Michelle Salas llegó al altar con el empresario, Danilo Díaz, en una majestuosa boda celebrada en Italia, en la que estuvo presente Luis Miguel y aunque fueron casi nulas las imágenes que fueron difundidas del cantante en la ceremonia, su asistencia confirmó una reconciliación con su hija.

El último desencuentro entre padre e hija se dio en 2021 durante la transmisión de la bioserie del Luis Miguel, contra la que Michelle Salas lanzó un tajante reclamo por la manera en la que la presentaron en la ficción.

“Sí, he vivido momentos inolvidables con mi padre y me da gusto que puedan conocer una pequeña parte de la relación que hemos tenido. Pero tengo que decir que me parece verdaderamente innecesaria, irrespetuosa y desafortunada la manera en que la producción decide tratar a una mujer, su hija, para terminar este capítulo de su historia. Sexualizandola explícitamente a los 19 años de edad y violentando su intimidad”, expresó en el comunicado publicado en sus redes sociales.