Humberto Zurita cumple 71 y su suegra Sylvia Pasquel lo felicita, ¡pero le cambia el nombre!

Humberto Zurita cumplió 71 años el 2 de septiembre y para celebrarlo, su suegra Sylvia Pasquel le dedicó un cariñoso mensaje en redes sociales.

La actriz compartió en su cuenta de Instagram una fotografía junto al actor, con quien trabajó en 1997 en la obra de teatro ‘O.K, te lo vendo’.

“Yerno, sé feliz. ¡¡Que esta nueva vuelta al sol traiga bendiciones!! ¡¡Se te quiere desde siempre!!”, escribió al pie de su imagen.

¿Humberto o Heberto?

Aunque Sylvia Pasquel expresó su cariño al novio de Stephanie Salas, algo que llamó la atención de los internautas es que en el texto con el que la actriz acompañó su imagen no lo llamó Humberto sino Heberto.

“¡¡¡Te queremos Heberto!!!”, resaltó en el posteo, que también incluyó el tema ‘We Are Family’, de Sister Sledge.

Así felicitó Sylvia Pasquel al novio de su hija Stephanie Salas.



Ni Stephanie Salas ni Humberto Zurita reaccionaron de manera inmediata a la felicitación de Sylvia Pasquel, quien, según dejó ver en su mensaje, estaría muy feliz con el noviazgo que su hija sostiene con el viudo de Christian Bach.

Humberto Zurita y Stephanie Salas hicieron pública su relación en octubre de 2022. Apenas en mayo pasado celebraron tres años de noviazgo en medio de críticas por su diferencia de edad.

“¿Qué si hay una gran diferencia de edad? Sí, sí la hay. Cuando yo la conocí, ella era muy chiquita, acababa de tener a Mich, tenía 3 años, creo, pero ni la volteaba ver porque ahí sí existía esa diferencia, pero hoy en día, no hay diferencia”, explicó Humberto Zurita a 'Sale el Sol' tras ser cuestionado sobre el tema.