Humberto Zurita

Humberto Zurita cumple 71 y su suegra Sylvia Pasquel lo felicita, ¡pero le cambia el nombre!

La hija de Silvia Pinal le dedicó un mensaje al actor por su cumpleaños. Humberto Zurita mantiene una relación con su hija Stephanie Salas desde hace tres años.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video ¿Humberto Zurita fuera de control? El video que genera dudas respecto al actor y su estado

Humberto Zurita cumplió 71 años el 2 de septiembre y para celebrarlo, su suegra Sylvia Pasquel le dedicó un cariñoso mensaje en redes sociales.

La actriz compartió en su cuenta de Instagram una fotografía junto al actor, con quien trabajó en 1997 en la obra de teatro ‘O.K, te lo vendo’.

PUBLICIDAD

“Yerno, sé feliz. ¡¡Que esta nueva vuelta al sol traiga bendiciones!! ¡¡Se te quiere desde siempre!!”, escribió al pie de su imagen.

Más sobre Humberto Zurita

Humberto Zurita revela el momento en el que sintió que Christian Bach “venía” y lo “levantaba”
2 mins

Humberto Zurita revela el momento en el que sintió que Christian Bach “venía” y lo “levantaba”

Univision Famosos
Humberto Zurita responde a críticas por su relación con Stephanie Salas: él tiene 70 y ella 55 años
2 mins

Humberto Zurita responde a críticas por su relación con Stephanie Salas: él tiene 70 y ella 55 años

Univision Famosos
Aclaran si Stephanie Salas es la culpable de las supuestas deudas de Humberto Zurita
2 mins

Aclaran si Stephanie Salas es la culpable de las supuestas deudas de Humberto Zurita

Univision Famosos
“Desorientado y deprimido”: Humberto Zurita reacciona a video en aparente estado inconveniente
1 mins

“Desorientado y deprimido”: Humberto Zurita reacciona a video en aparente estado inconveniente

Univision Famosos
¿Humberto Zurita fuera de control? El video que genera dudas respecto al actor y su estado
0:50

¿Humberto Zurita fuera de control? El video que genera dudas respecto al actor y su estado

Univision Famosos
¿Humberto Zurita en aparente estado inconveniente? Así habrían captado al actor
1 mins

¿Humberto Zurita en aparente estado inconveniente? Así habrían captado al actor

Univision Famosos
¿Humberto Zurita no quiso convertirse en Cepillín para bioserie? Hijo del payaso estalla y lo llama “soberbio”
2 mins

¿Humberto Zurita no quiso convertirse en Cepillín para bioserie? Hijo del payaso estalla y lo llama “soberbio”

Univision Famosos
Humberto Zurita halaga a su novia Stephanie Salas tras haberle dedicado mensaje a Christian Bach
2 mins

Humberto Zurita halaga a su novia Stephanie Salas tras haberle dedicado mensaje a Christian Bach

Univision Famosos
Humberto Zurita dedica amoroso mensaje a Christian Bach y su novia, Stephanie Salas, reacciona
3 mins

Humberto Zurita dedica amoroso mensaje a Christian Bach y su novia, Stephanie Salas, reacciona

Univision Famosos
Así fueron los últimos años de Christian Bach: se retiró y ocultó la enfermedad que le arrebató la vida
3 mins

Así fueron los últimos años de Christian Bach: se retiró y ocultó la enfermedad que le arrebató la vida

Univision Famosos

¿Humberto o Heberto?

Aunque Sylvia Pasquel expresó su cariño al novio de Stephanie Salas, algo que llamó la atención de los internautas es que en el texto con el que la actriz acompañó su imagen no lo llamó Humberto sino Heberto.

“¡¡¡Te queremos Heberto!!!”, resaltó en el posteo, que también incluyó el tema ‘We Are Family’, de Sister Sledge.

Así felicitó Sylvia Pasquel al novio de su hija Stephanie Salas.
Así felicitó Sylvia Pasquel al novio de su hija Stephanie Salas.
Imagen Sylvia Pasquel / Instagram


Ni Stephanie Salas ni Humberto Zurita reaccionaron de manera inmediata a la felicitación de Sylvia Pasquel, quien, según dejó ver en su mensaje, estaría muy feliz con el noviazgo que su hija sostiene con el viudo de Christian Bach.

Humberto Zurita y Stephanie Salas hicieron pública su relación en octubre de 2022. Apenas en mayo pasado celebraron tres años de noviazgo en medio de críticas por su diferencia de edad.

“¿Qué si hay una gran diferencia de edad? Sí, sí la hay. Cuando yo la conocí, ella era muy chiquita, acababa de tener a Mich, tenía 3 años, creo, pero ni la volteaba ver porque ahí sí existía esa diferencia, pero hoy en día, no hay diferencia”, explicó Humberto Zurita a 'Sale el Sol' tras ser cuestionado sobre el tema.

"La gente puede opinar lo que quiera porque somos personas públicas, que digan lo que quieran", finalizó.

Relacionados:
Humberto ZuritaStephanie SalasSylvia PasquelFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Instintos
Laura Bozzo
Consuelo
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD