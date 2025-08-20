Humberto Zurita

Humberto Zurita revela el momento en el que sintió que Christian Bach “venía” y lo “levantaba”

El reconocido actor recordó cómo fue el instante en el que, piensa, su difunta esposa se le manifestó. La actriz falleció en 2019.

Dayana Alvino.
Video ¿De qué murió Christian Bach? Humberto Zurita por fin rompe el silencio

Humberto Zurita compartió cómo y por qué percibió la presencia de su difunta esposa, Christian Bach, a 6 años de su doloroso fallecimiento.

La querida actriz perdió la vida sorpresivamente en febrero de 2019. Durante mucho tiempo, su muerte estuvo rodeada de misterio pues no se reveló qué lo ocasionó.

En agosto de 2023, el actor recordó que “la gente sabe que ella agarró un cáncer”, pero se reservó los detalles de la enfermedad, cumpliendo así el deseo de la artista.

Humberto Zurita sintió a la difunta Christian Bach

A seis años de la partida de Christian Bach, Humberto Zurita acaba de compartir el accidente que sufrió, en el cual cree que ella se le manifestó.

El intérprete detalló a TVNotas que todo ocurrió hace tres años, después de que se cayera de un caballo “por un error que cometí”.

A raíz de ese percance, el también productor de cine tuvo que ser operado y fue ahí, tras salir de quirófano, donde ocurrió la experiencia.

“Me intervinieron de la columna. Me pusieron titanio. Cuando me iba a despertar, sentí que venía ella y me levantaba”, recordó.

“Es la única vez [que la he percibido]”, aseveró el galán de telenovelas como ‘El Maleficio’, que puedes ver aquí en ViX.

En 2022, Zurita se sinceró sobre si se encontraba decaído por la muerte de Bach, teoría que surgió en redes sociales ya que él solía publicar constantemente mensajes para ella.

“Luego ellos [el público] se preocupan un poco porque piensan que estoy nostálgico, que estoy mal y no, es todo lo contrario”, dijo a la prensa mexicana.

“Estoy tratando de hacerle un homenaje, subir fotos lindas de ella, que la recuerden como ella era”, explicó al respecto.

Asimismo, afirmó que dedicarle “algún poema” era igualmente para honrarla: “No es que yo esté en un estado de depresión”.

Humberto Zurita sigue estable con Stephanie Salas

Desde hace tres años, Humberto Zurita mantiene un romance con Stephanie Salas, lo que actualmente califica positivamente.

“Muy bien. Eso me da mucho gusto”, comentó acerca de su relación con la hija de Sylvia Pasquel, “ser querido, ser amado, es una bendición”.

