Supuestos nuevos detalles de la muerte de Viridiana, hija de Sylvia Pasquel, salen a la luz

En 1985 Sylvia Pasquel tuvo una hija con su esposo Fernando Frade que a los 2 años murió ahogada en la piscina de su casa. 37 años después de la tragedia, una íntima examiga de la actriz dio detalles del accidente.

Violeta Preciado, quien durante décadas fue amiga cercana de Sylvia Pasquel y su familia, narró en un 'en vivo' con el publirrelacionista Emilio Morales lo que aconteció el 27 de octubre de 1987, cuando la hija menor de la actriz perdió la vida.

Sylvia Pasquel y Fernando Frade Imagen Mezcalent/ Twitter

Los supuestos hechos

De acuerdo con el relato, la mañana del 27 de octubre de 1987 Sylvia Pasquel y su esposo Fernando Frade se habían ido a "hacerse una limpia" porque "tenían problemas de pareja", la pequeña Viridiana había regresado de la escuela y Stephanie Salas estaba en casa.

Antes de irse, la actriz le pidió a la mujer de servicio que estuviera al pendiente de la niña de 2 años. ero más tarde, Stephanie Salas salió al jardín a tomar el sol y le dijo a la mucama que regresara a hacer sus actividades, pues ella se encargaría de vigilar a su hermanita.

Violeta Preciado detalló que 'Stephie' en ese entonces era una adolescente de "entre 16 y 17 años" y estaba "asoleándose" mientras usaba unos audífonos. Según narró, de vez en cuando "le echaba un ojito" a Viri.

Después de un tiempo, la mucama le preguntó a Salas por la niña, pues no la veía, por lo que ambas emprendieron una búsqueda por toda la propiedad. Pero fue después de 30 minutos que vieron los cabellos rubios de la niña flotando en la piscina.

"Esa alberca un día se le dejó de dar mantenimiento y era un pozo de aguas negras (…) Había un patito de verdad que alguien le regaló a 'Viri' y ella amaba a su patito", por lo cual se piensa que la niña intentó agarrarlo y por eso habría caído al agua sucia.

"De una ventana de arriba ven aquel pelito rubio flotando y la sirvienta se avienta a la alberca, la saca a la orilla de la alberca, le empieza a dar palmaditas y en ese momento llegan Sylvia y Fernando".

La actriz y su esposo llevaron inmediatamente a su hija al hospital que estaba a la vuelta de la casa, pero "ya no hubo nada que hacer".

Según narró Preciado, Stephanie Salas "huyó, dijo 'mi mamá me va a matar' y huyó se salió de la casa" por unas horas.

Violeta Preciado, Viridiana y Sylvia Pasquel Imagen Violeta Preciado/Instagram

¿Dónde reposan los restos de Viridiana?

La pequeña Margarita Viridiana García Frade Banquells fue sepultada en una "caja blanca" en el Panteón Español y Violeta Preciado asevera que ella la bañó antes de entregarla a la funeraria para que "arreglaran" su cuerpo.

Incluso, narra que una noche antes de su muerte, se quedó a dormir en casa de Sylvia Pasquel y la niña se durmió con ella, pues "no quiso dormirse con sus papás".