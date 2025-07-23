Humberto Zurita

Humberto Zurita responde a críticas por su relación con Stephanie Salas: él tiene 70 y ella 55 años

El actor no se quedó callado ante las críticas por su noviazgo con Stephanie Salas, quien es 16 años menor que él. Humberto Zurita lleva tres años de relación con la bisnieta de Silvia Pinal y "como siete lunas de miel" con ella.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video ¿Humberto Zurita fuera de control? El video que genera dudas respecto al actor y su estado

Humberto Zurita respondió tajante a quienes critican su relación con Stephanie Salas, quien es 16 años menor que él. Ella tiene 55 años, mientras que él, 70.

El actor admitió en entrevista con ‘Sale el Sol’ que le tiene sin cuidado lo que opine la gente sobre su noviazgo con la bisnieta de Silvia Pinal, ya que “son personas públicas”. Sin embargo, subrayó que, aunque hoy en día no considera que exista una diferencia entre ellos, reconoció que hace años, cuando se conocieron, sí la hubo.

PUBLICIDAD

Más sobre Humberto Zurita

Humberto Zurita cumple 71 y su suegra Sylvia Pasquel lo felicita, ¡pero le cambia el nombre!
1 mins

Humberto Zurita cumple 71 y su suegra Sylvia Pasquel lo felicita, ¡pero le cambia el nombre!

Univision Famosos
Humberto Zurita revela el momento en el que sintió que Christian Bach “venía” y lo “levantaba”
2 mins

Humberto Zurita revela el momento en el que sintió que Christian Bach “venía” y lo “levantaba”

Univision Famosos
Aclaran si Stephanie Salas es la culpable de las supuestas deudas de Humberto Zurita
2 mins

Aclaran si Stephanie Salas es la culpable de las supuestas deudas de Humberto Zurita

Univision Famosos
“Desorientado y deprimido”: Humberto Zurita reacciona a video en aparente estado inconveniente
1 mins

“Desorientado y deprimido”: Humberto Zurita reacciona a video en aparente estado inconveniente

Univision Famosos
¿Humberto Zurita fuera de control? El video que genera dudas respecto al actor y su estado
0:50

¿Humberto Zurita fuera de control? El video que genera dudas respecto al actor y su estado

Univision Famosos
¿Humberto Zurita en aparente estado inconveniente? Así habrían captado al actor
1 mins

¿Humberto Zurita en aparente estado inconveniente? Así habrían captado al actor

Univision Famosos
¿Humberto Zurita no quiso convertirse en Cepillín para bioserie? Hijo del payaso estalla y lo llama “soberbio”
2 mins

¿Humberto Zurita no quiso convertirse en Cepillín para bioserie? Hijo del payaso estalla y lo llama “soberbio”

Univision Famosos
Humberto Zurita halaga a su novia Stephanie Salas tras haberle dedicado mensaje a Christian Bach
2 mins

Humberto Zurita halaga a su novia Stephanie Salas tras haberle dedicado mensaje a Christian Bach

Univision Famosos
Humberto Zurita dedica amoroso mensaje a Christian Bach y su novia, Stephanie Salas, reacciona
3 mins

Humberto Zurita dedica amoroso mensaje a Christian Bach y su novia, Stephanie Salas, reacciona

Univision Famosos
Así fueron los últimos años de Christian Bach: se retiró y ocultó la enfermedad que le arrebató la vida
3 mins

Así fueron los últimos años de Christian Bach: se retiró y ocultó la enfermedad que le arrebató la vida

Univision Famosos

“¿Qué si hay una gran diferencia de edad? Sí, sí la hay. Cuando yo la conocí, ella era muy chiquita, acababa de tener a Mich, tenía 3 años, creo, pero ni la volteaba ver porque ahí sí existía esa diferencia, pero hoy en día, no hay diferencia”, explicó.

"La gente puede opinar lo que quiera porque somos personas públicas, que digan lo que quieran", agregó.

Llevan siete lunas de miel

Por otro lado, Humberto Zurita se dijo bendecido ante la oportunidad que le dio la vida de encontrarse con Stephanie Salas, con quien lleva “siete lunas de miel” en sus tres años de relación. Uno de sus viajes más recientes fue a Mykonos, Grecia, donde celebraron su tercer aniversario de novios, según compartieron en Instagram.

“Ya llevo como siete lunas de miel, la hemos pasado la verdad muy bien, fíjate que aprovechamos muy bien el asunto de que andábamos de gira, y que llegábamos a Perú, y pues ya nos quedamos un rato en Perú, y que luego fuimos a los lugares que íbamos y nos íbamos por ahí de rol”, contó.

En otra entrevista, Humberto Zurita destacó que se encuentra “pleno” en este momento de su vida. Incluso, recordó con cariño a Christian Bach, quien cree pudo haberle enviado a Stephanie Salas.

“Christian siempre estará en mi corazón, siempre, siempre, siempre, pero la vida sigue, continúa, y no es que yo estuviera buscando nada, me encontré con esto, y esto me lo mandó Dios o Christian, no sé quién”, mencionó al programa Hoy.

Relacionados:
Humberto ZuritaStephanie SalasRomancesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: Cómplices
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX