Humberto Zurita responde a críticas por su relación con Stephanie Salas: él tiene 70 y ella 55 años

Humberto Zurita respondió tajante a quienes critican su relación con Stephanie Salas, quien es 16 años menor que él. Ella tiene 55 años, mientras que él, 70.

El actor admitió en entrevista con ‘Sale el Sol’ que le tiene sin cuidado lo que opine la gente sobre su noviazgo con la bisnieta de Silvia Pinal, ya que “son personas públicas”. Sin embargo, subrayó que, aunque hoy en día no considera que exista una diferencia entre ellos, reconoció que hace años, cuando se conocieron, sí la hubo.

“¿Qué si hay una gran diferencia de edad? Sí, sí la hay. Cuando yo la conocí, ella era muy chiquita, acababa de tener a Mich, tenía 3 años, creo, pero ni la volteaba ver porque ahí sí existía esa diferencia, pero hoy en día, no hay diferencia”, explicó.

"La gente puede opinar lo que quiera porque somos personas públicas, que digan lo que quieran", agregó.

Llevan siete lunas de miel

Por otro lado, Humberto Zurita se dijo bendecido ante la oportunidad que le dio la vida de encontrarse con Stephanie Salas, con quien lleva “siete lunas de miel” en sus tres años de relación. Uno de sus viajes más recientes fue a Mykonos, Grecia, donde celebraron su tercer aniversario de novios, según compartieron en Instagram.

“Ya llevo como siete lunas de miel, la hemos pasado la verdad muy bien, fíjate que aprovechamos muy bien el asunto de que andábamos de gira, y que llegábamos a Perú, y pues ya nos quedamos un rato en Perú, y que luego fuimos a los lugares que íbamos y nos íbamos por ahí de rol”, contó.

En otra entrevista, Humberto Zurita destacó que se encuentra “pleno” en este momento de su vida. Incluso, recordó con cariño a Christian Bach, quien cree pudo haberle enviado a Stephanie Salas.