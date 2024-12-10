Stephanie Salas escribe emotiva carta a su abuela Silvia Pinal: “Me haces tanta falta”

Video ¿Qué pasará con las cenizas de Silvia Pinal? Dan a conocer a dónde serían enviadas

La muerte de Silvia Pinal sigue dando de qué hablar. A punto de que se cumplan dos semanas de su fallecimiento, su nieta Stephanie Salas le escribió una emotiva carta

La actriz compartió a través de Instagram una fotografía junto a la llamada ‘última diva de la Época de Oro del cine mexicano' en la que no solo declaró cuánto la extraña sino también lo “difíciles” que han sido los días sin su presencia física.

PUBLICIDAD

“¡Abuelita te extraño tanto, te necesito tanto! Eres mi luz de día, mi rayo de sol, un brillo de luna. Enciendes mi corazón, iluminas mis pensamientos, eres vida dentro de mí”, escribió la hija de Sylvia Pasquel.

“Te abrazo y te beso en el recuerdo. Me haces tanta falta… qué difícil es aprender a estar sin ti”, continuó.

La actriz le dedicó unas palabras a su abuela, quien falleció el 28 de noviembre de 2024. Imagen Stephanie Salas / Instagram



En medio de la tristeza que le estaría causando a Stephanie Salas la ausencia de su abuela, la intérprete de 54 años reveló que también ha tratado de buscar a doña Silvia Pinal en los detalles de la vida cotidiana.

“Te siento en cada paso del tiempo, en cada flor, en cada amanecer vivo”, insistió.

“Hoy escucho tu ángel a mi lado susurrándome al oído y diciéndome en secreto que todo va a estar bien”, anotó y finalizó su mensaje con la frase: “Te amo por siempre abuela”.

Además de esta fotografía, Stephanie Salas compartió en sus historias un mensaje dedicado a sus seguidores con la intención de agradecer sus muestras de cariño y solidaridad ante el sensible fallecimiento de Silvia Pinal.

"Gracias infinitas a todas las personas que nos han dado su cariño y apoyo en estos nada fáciles momentos. Los quiero y les mando un fuerte abrazo de regreso. Siempre en nuestros corazones. Silvia".

Stephanie Salas conmovida por las muestras de cariño. Imagen Stephanie Salas / Instagram

Stephanie Salas logró reunirse con Silvia Pinal antes de su muerte

Una noche antes de la muerte de Silvia Pinal, Stephanie Salas llegó a toda prisa al aeropuerto de la Ciudad de México. En medio del caos que desató su presencia entre la prensa, la actriz se dirigió de inmediato al hospital donde se encontraba internada su abuela.

PUBLICIDAD

Al igual que el resto de la dinastía Pinal, la novia de Humberto Zurita pudo despedirse de la primera actriz, quien falleció el 28 de noviembre a los 94 años tras el colapso en uno de sus pulmones.