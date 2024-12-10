Silvia Pinal

Stephanie Salas escribe emotiva carta a su abuela Silvia Pinal: “Me haces tanta falta”

A casi dos semanas de la muerte de Silvia Pinal, su primera nieta compartió un extenso texto en el que reveló lo “difíciles” que han sido los días sin la presencia de su abuela, quien falleció el 28 de noviembre tras el colapso en uno de sus pulmones.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video ¿Qué pasará con las cenizas de Silvia Pinal? Dan a conocer a dónde serían enviadas

La muerte de Silvia Pinal sigue dando de qué hablar. A punto de que se cumplan dos semanas de su fallecimiento, su nieta Stephanie Salas le escribió una emotiva carta

La actriz compartió a través de Instagram una fotografía junto a la llamada ‘última diva de la Época de Oro del cine mexicano' en la que no solo declaró cuánto la extraña sino también lo “difíciles” que han sido los días sin su presencia física.

PUBLICIDAD

“¡Abuelita te extraño tanto, te necesito tanto! Eres mi luz de día, mi rayo de sol, un brillo de luna. Enciendes mi corazón, iluminas mis pensamientos, eres vida dentro de mí”, escribió la hija de Sylvia Pasquel.

“Te abrazo y te beso en el recuerdo. Me haces tanta falta… qué difícil es aprender a estar sin ti”, continuó.

La actriz le dedicó unas palabras a su abuela, quien falleció el 28 de noviembre de 2024.
La actriz le dedicó unas palabras a su abuela, quien falleció el 28 de noviembre de 2024.
Imagen Stephanie Salas / Instagram

Más sobre Silvia Pinal

“Ahí están los Aguilar”: hija de Silvia Pinal frena rumores sobre su familia y herencia de su mamá
1:00

“Ahí están los Aguilar”: hija de Silvia Pinal frena rumores sobre su familia y herencia de su mamá

Univision Famosos
Bisnieta de Silvia Pinal habla de la millonaria herencia que les dejó: “Lo estamos manejando”
1 mins

Bisnieta de Silvia Pinal habla de la millonaria herencia que les dejó: “Lo estamos manejando”

Univision Famosos
Stephanie Salas y su hija habrían cobrado cuantioso ahorro de Silvia Pinal: ¿Ale Guzmán quiso detenerlas?
2 mins

Stephanie Salas y su hija habrían cobrado cuantioso ahorro de Silvia Pinal: ¿Ale Guzmán quiso detenerlas?

Univision Famosos
Alejandra Guzmán habría “recogido” millonaria fortuna de Silvia Pinal: ¿qué se hizo con ella?
2 mins

Alejandra Guzmán habría “recogido” millonaria fortuna de Silvia Pinal: ¿qué se hizo con ella?

Univision Famosos
¿Michelle Salas intenta cobrar seguro de vida de Silvia Pinal?: alguien más ya lo habría reclamado
2 mins

¿Michelle Salas intenta cobrar seguro de vida de Silvia Pinal?: alguien más ya lo habría reclamado

Univision Famosos
Hijos de Silvia Pinal quedaron "impactados" por la cantidad de dinero que les dejó la actriz
2 mins

Hijos de Silvia Pinal quedaron "impactados" por la cantidad de dinero que les dejó la actriz

Univision Famosos
¿Silvia Pinal no murió sin dinero?: revelan cómo habría repartido su fortuna entre sus hijos y nietos
2 mins

¿Silvia Pinal no murió sin dinero?: revelan cómo habría repartido su fortuna entre sus hijos y nietos

Univision Famosos
¿Silvia Pinal murió en la quiebra? Habrían vendido pertenencias de la actriz para mantener la mansión
0:58

¿Silvia Pinal murió en la quiebra? Habrían vendido pertenencias de la actriz para mantener la mansión

Univision Famosos
Asistente personal de Silvia Pinal ahora vende comida para vivir ¿la despidieron?
2 mins

Asistente personal de Silvia Pinal ahora vende comida para vivir ¿la despidieron?

Univision Famosos
Ale Guzmán reacciona tras decirse que supuestamente recayó en la bebida: "¡Su abuela!"
1:00

Ale Guzmán reacciona tras decirse que supuestamente recayó en la bebida: "¡Su abuela!"

Univision Famosos


En medio de la tristeza que le estaría causando a Stephanie Salas la ausencia de su abuela, la intérprete de 54 años reveló que también ha tratado de buscar a doña Silvia Pinal en los detalles de la vida cotidiana.

“Te siento en cada paso del tiempo, en cada flor, en cada amanecer vivo”, insistió.

“Hoy escucho tu ángel a mi lado susurrándome al oído y diciéndome en secreto que todo va a estar bien”, anotó y finalizó su mensaje con la frase: “Te amo por siempre abuela”.

Además de esta fotografía, Stephanie Salas compartió en sus historias un mensaje dedicado a sus seguidores con la intención de agradecer sus muestras de cariño y solidaridad ante el sensible fallecimiento de Silvia Pinal.

"Gracias infinitas a todas las personas que nos han dado su cariño y apoyo en estos nada fáciles momentos. Los quiero y les mando un fuerte abrazo de regreso. Siempre en nuestros corazones. Silvia".

Stephanie Salas conmovida por las muestras de cariño.
Stephanie Salas conmovida por las muestras de cariño.
Imagen Stephanie Salas / Instagram

Stephanie Salas logró reunirse con Silvia Pinal antes de su muerte

Una noche antes de la muerte de Silvia Pinal, Stephanie Salas llegó a toda prisa al aeropuerto de la Ciudad de México. En medio del caos que desató su presencia entre la prensa, la actriz se dirigió de inmediato al hospital donde se encontraba internada su abuela.

PUBLICIDAD

Al igual que el resto de la dinastía Pinal, la novia de Humberto Zurita pudo despedirse de la primera actriz, quien falleció el 28 de noviembre a los 94 años tras el colapso en uno de sus pulmones.

Video Muy afectada, Stephanie Salas llegó a la Ciudad de México mientras preocupa la salud de Silvia Pinal
Relacionados:
Silvia PinalStephanie SalasMuertes de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
PRI: Crónica del fin
Gratis
Premios Juventud 2025
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD