Michelle Renaud y Matías Novoa revelan por fin el sexo de su bebé y el nombre que llevará
Los protagonistas de telenovelas destaparon detalles del embarazo y cómo se enteraron que serían papás.
Michelle Renaud y Matías Novoa anunciaron el pasado 28 de enero el embarazo de la actriz, quien en aquel momento publicó fotos de su pancita en su cuenta de Instagram.
A casi tres semanas de dar a conocer la noticia, los protagonistas de telenovelas destaparon el sexo de su bebé y el nombre que llevará.
En entrevista con la revista CARAS, publicada este 14 de febrero, la pareja dio a conocer por primera vez que esperan un niño.
“ ¡Es niño! ¡Otro niño! Vamos por el equipo de fútbol…Claro que queríamos niña, pues ya tenemos dos niños”, señaló Matías Novoa, quien junto a Michelle Renaud se mostró muy emocionado por la revelación.
Sobre el nombre de su primer hijo juntos, detallaron que el pequeño llevará el nombre de Milo Novoa Renaud.
Michelle Renaud y Matías Novoa revelan cuándo nace su hijo Milo
La pareja dio más detalles sobre el embarazo de la actriz y reveló cuándo podría nacer el pequeño, quien se convertirá en el hermano menor de Axel y Marcelo.
“Yo quiero que nazca el 21 de junio. Es luna llena y es la fecha en que murió mi mamá. Entonces, podría ser Géminis como su padre, dragón de año chino como su madre y compartiendo una fecha especial con su abuela”, afirmó la estrella de televisión.
Michelle Renaud se sometió a tratamiento in vitro para embarazarse
Por primera vez, Michelle Renaud confesó que su embarazo se logró gracias a un tratamiento in vitro.
“El año pasado decidimos que queríamos tener un bebé, yo puse en pausa mi carrera para enfocarme en el embarazo, aunque queríamos que sucediera de forma natural, al hablar con el doctor, llegamos a la conclusión de que sería más fácil por medio del in vitro”, detalló.
La actriz destacó que el tratamiento resultó un “golpe hormonal muy fuerte”, durante el cual Matías Novoa fue un apoyo incondicional.
El chileno destacó que solo buscaba “comprender” el desbalance que estaba viviendo su esposa, pues “no puedes hacer más que apoyar”.
¿Cómo se enteraron Michelle Renaud y Matías Novoa que serían papás?
Michelle Renaud y Matías Novoa pusieron todas sus esperanzas en el tratamiento, por lo que revelaron a CARAS cómo se enteraron que se convertirían en papás por segunda vez.
“Estábamos solos en el cuarto cuando hicimos la prueba. Teníamos mucho nervio, pues queríamos saber si sí había quedado embarazada, ya que era algo que esperábamos desde hace tiempo”, comentó.
La pareja señaló que aunque se especuló mucho, su boda ya estaba planeada cuando se enteraron de que su familia crecería con la próxima llegada de Milo.