¿Michelle Renaud revela sexo de su bebé?: así clama "ayuda" en pleno embarazo

Video El embarazo de Michelle y Matías saltó de la pantalla a la realidad: así fue en 'La Herencia'

Michelle Renaud sorprendió al presumir su pancita de embarazo con tiernas fotos en redes sociales, donde ahora recurrió a ellas para hacer un llamado de ayuda a sus seguidores.

La esposa de Matías Novoa utilizó su cuenta oficial de Instagram en horas recientes para publicar un mensaje en el que solicitó tips a sus seguidoras de productos que necesitará para esta nueva faceta en su vida.

"Mamás de Instagram que me están viendo: necesito sus recomendaciones, su ayuda, porque fui mamá hace muchísimo tiempo y ya no sé qué se necesita y qué no", declaró la actriz, quien debutó como mamá hace casi siete años gracias a Marcelo, a quien tuvo con con Josué Alvarado.

Afirmó que desea ser una "mamá sumamente práctica", por lo que pidió ayuda sobre qué tipo de carriola comprar y otras cosas utilizará ahora con su bebé.

“ Necesito saber qué es lo que más les ha funcionado, por ejemplo ¿qué marca de carriola (carrito para bebé) es la que vale la pena? ¿qué huevito? ¿cuál saca leche (extractor de leche)?, ahora sé que hay una cosa que se llama 'haakaa' que cuando estaba Marcelo no existía y ahora obviamente voy a tener mi 'haakaa'", indicó.

¿Michelle Renaud revela por error el sexo de su bebé?

Durante la grabación, la actriz habría hecho referencia al sexo de su bebé y es que de acuerdo con sus seguidores y con Agencia México habría dado pistas sobre si espera un niño o una niña.

Y es que durante su discurso, Michelle Renaud afirmó que no sabía qué necesitaba para esa "bebecita", por lo que muchos creen que espera una niña.

"Pero sí quiero sus tips, ¿ qué necesito tener para este bebé, esta bebecita?, que sea como si vaya a usar, y cuáles son como los 'must' que debe de tener", sentenció.

Ni la protagonista de telenovelas ni Matías Novoa despejaron de manera inmediata la incógnitas sobre el sexo de su bebé.

A finales de enero pasado, el actor dejó cierto halo de misterio en el aire cuando se le preguntó si ya sabían si el bebé sería niño o niña.

" Puede ser un niño, puede ser un niño", reveló ante medios como Despierta América.

El pasado 29 de enero, Michelle Renaud habló por primera vez de su embarazo, destacando que los primeros meses han sido difíciles.

"Los primeros meses han sido difíciles y del segundo bebé más, ha estado rudo, han sido peor las náuseas que el antojo", reveló a medios en el aeropuerto capitalino.