Meghan y Harry contarán su lado de la historia sobre su confrontación con el palacio de Buckingham en entrevista con Oprah

Deterioro de relaciones y aumento de la tensión

El palacio de Buckingham anunció el miércoles que investigaría acusaciones contra la exactriz estadounidense, luego que The Times of London reportó que un exasistente real de Meghan presentó una queja en 2018 diciendo que ella era abusiva con los trabajadores, al punto de a veces hacer llorar a los empleados de bajo rango, y que su manejo del personal hizo que dos asistentes personales renunciaran.

Un portavoz de los duques de Sussex dijo a The New York Times que las acusaciones son un “ataque” hacia el carácter de Meghan y que la agresión echa sal a la herida porque ella “ha sido blanco de abusos” .

La reacción del palacio de Buckingham sorprendió a muchos no solo porque es raro que la realeza anuncie públicamente este tipo de medidas sino porque no queda claro qué pretenden lograr con la investigación. Por ejemplo, qué harían si hallaran a la duquesa culpable de las acusaciones. ¿La castigarían? ¿Cómo?

Según The New York Times, los dimes y diretes son esfuerzos del palacio de Buckingham y los duques de Sussex para moldear la narrativa de la historia sobre su confrontación. “¿Es Meghan la víctima de una familia fría, que no la recibió bien y la aisló cruelmente luego que ella se casó con Harry y ahora la está difamando? ¿O fue ella una diva de Hollywood que maltrató a sus empleados, desestabilizando la Casa de Windsor y causando una ruptura entre la familia y uno de sus más queridos príncipes jóvenes?”, dice el periódico.