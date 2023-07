Exnuera de Silvia Pinal da la cara tras video filtrado y fuertes declaraciones en contra de Enrique Guzmán

“En ese momento llegó una persona a venderme algo, acepté, hasta ese mismo paparazzi, que yo pensaba que era un comensal, me dijo ‘dame’ y se fue al baño. Yo estaba tan mal en ese momento porque no tenía a mi hijo, que no me di cuenta de que me estaba grabando. Le di mi número de teléfono porque me cayó bien, porque pensé que era un comensal y después me escribió y me dijo: ‘La neta soy paparazzi, me caíste muy bien, te vi muy mal, muy triste, preocupada’. Ahorita sí estoy a punto de llorar porque ya ha sido demasiado, es como un gotero que me va cayendo todos los días, todas las semanas”, agregó.