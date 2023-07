Ex de Luis Enrique Guzmán lo acusa de robarle a Silvia Pinal y da la razón a Frida Sofía

“Ni siquiera me paga una renta él, ni siquiera me da pensión alimenticia, ni siquiera nada, así que no es que sea por dinero. (Por la herencia de la rockera) eso es una estupidez, estoy segurísima que eso es una estupidez. No me interesa nada, yo por mí que le quite ahorita mismo el apellido Guzmán a mi hijo, no me interesa, me interesa vivir una vida tranquila y en paz con mi hijo, como lo vieron ahorita, está feliz mi hijo, no necesita de nadie más”.