Mauricio Ochmann

Ex de Mauricio Ochmann manda mensaje tras rumores de reconciliación entre Aislinn Derbez y el actor

Mauricio Ochmann confirmó su separación con Paulina Burrola en noviembre del 2023 tras casi dos años de noviazgo. Ahora, en medio de rumores de reconciliación del actor y Aislinn Derbez, la modelo habla de su “última relación”.

Por:Paulina Flores
Por:Paulina Flores
Video Aislinn Derbez llora con Mauricio Ochmann tras su reencuentro en España: esto pasó

Paulina Burrola compartió detalles sobre su última relación cuatro meses después de su separación con Mauricio Ochmann y en medio de los rumores sobre una posible reconciliación entre el actor y Aislinn Derbez.

Ex de Mauricio Ochmann manda mensaje sobre su pasada relación

En noviembre de 2023, Mauricio confirmó la ruptura con la modelo Paulina Burrola asegurando que todo había quedado “en súper buenos términos”.

“Porque así pasa, las relaciones se terminan y nada, le deseo lo mejor y la quiero muchísimo y pues ya”, dijo en noviembre en entrevista con Despierta América.

En diciembre, Burrola, de 32 años, explicó a Caras que la decisión de separarse había sido en común acuerdo: “Un día nos sentamos a analizar los caminos que estábamos tomando y, con todo el cariño que nos tenemos, nos dimos cuenta de que íbamos en rumbos distintos”.

Recientemente, durante una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, le pidieron consejo sobre cómo no pensar en su última relación y Paulina respondió: “Toma tu tiempo, déjate sentir. No puedes apresurar tus emociones ni tus procesos. Aprende y sigue adelante. Retoma una mejor relación contigo misma”.

Paulina Burrola comparte mensaje en medio de rumores de reconciliación entre Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez.
Paulina Burrola comparte mensaje en medio de rumores de reconciliación entre Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez.
Imagen Paulina Burrola/Instagram

Además, agregó que “también te puedo aconsejar que sigas con tus proyectos, tu vida y tus sueños. Pero hazlo desde un lugar positivo, no para evitar el dolor o apagar tus sentimientos. Permíteles un espacio, escúchalos y sigue adelante”.

¿Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez podrían retomar su relación?

Desde febrero pasado, cuando se revelaron imágenes de Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez tomados de la mano en las calles de España, los rumores de una posible reconciliación han estado en aumento.

Aunque más tarde se aclaró que detrás de las fotografías publicadas por la revista Quién había una grabación de una película, la primera en la que los actores vuelven a trabajar juntos tras su separación en 2020, las especulaciones no se detuvieron.

El 27 de marzo, al regresar a México después de tres meses en España, la expareja disipó los rumores sobre la reconciliación. Aislinn aseguró que están “relajados” ante las especulaciones, ya que “sabíamos que todo eso iba a pasar”.

Mientras tanto, Mauricio comentó: “Para mí está muy bien, muy divertido. Así es como debería ser. No entiendo por qué no se acostumbran a que nos llevemos bien y tengamos esa conexión como familia. Pero gracias por todo”.

