"Sabíamos que iba a pasar": Aislinn y Mauricio reaparecen juntos y hablan de supuesta reconciliación

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann compartieron tres meses en España, acompañados por su hija Kailani, para la filmación de una película que marcaría su regreso al cine cuatro años después de su separación.

Las imágenes que la revista Quién publicó en febrero pasado, donde la expareja aparecía tomada de la mano, generaron especulaciones sobre una posible reconciliación.

Sin embargo, más tarde se aclaró que estas fotografías eran parte de la cinta en la que trabajaron juntos. Mauricio Ochmann expresó su gratitud hacia Aislinn por ser su compañera y cómplice en esta aventura.

¿Se reconciliaron Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann?

Los actores reaparecieron y enfrentaron los rumores de reconciliación ante las cámaras del programa ‘¡Siéntese quien pueda!’ cuando llegaron a la Ciudad de México.

Aislinn, la mayor de los hermanos Derbez, confesó que estaban tranquilos ante las especulaciones, conscientes de que trabajar nuevamente juntos desataría un gran revuelo mediático.

“Muy relajados, ya sabíamos que todo eso iba a pasar, la verdad. Pero siempre nos hemos llevado bien, siempre estamos con la niña y vamos a diferentes lugares juntos”, respondió Aislinn sobre los rumores.

Además, Aislinn compartió que disfrutó mucho este tiempo en familia, especialmente por su hija Kailani, de 6 años, quien no había tenido a sus padres juntos durante tanto tiempo desde su separación.

En cuanto a trabajar nuevamente con su expareja, la actriz principal de la película “A la Mala” compartió: “Es algo muy natural. Ya hemos colaborado mucho cuando estábamos casados, y la verdad es que siempre fluyó de manera increíble. Siempre ha sido hermoso, y esta vez no fue la excepción; fue exactamente igual”.

Además, Aislinn respondió con risas cuando el reportero le mencionó que Eugenio Derbez había comentado: “Donde hubo fuego, cenizas quedan”. Este comentario se dio durante una entrevista en la que Eugenio expresó su opinión sobre los rumores de reconciliación entre su hija y su exyerno.

Con una sonrisa, Aislinn se dirigió a Mauricio y dijo: "¿Así dijo mi papá? Ya oíste, ya nos andan otra vez…”.

¿Qué dijo Mauricio Ochmann sobre supuesta reconciliación con Aislinn Derbez?

Aunque breve, Mauricio Ochmann también respondió sobre lo que opina de las especulaciones que lo relacionan nuevamente con la mamá de la menor de sus dos hijas.