Aislinn Derbez

Mauricio Ochmann envía mensaje a Aislinn Derbez tras fallecimiento de su mamá

El actor se pronunció ante el inesperado fallecimiento de la mamá de Aislinn Derbez. Gabriela Michel no solo era su exsuegra, también era abuela de su hija Kailani.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video ¿De quién heredó Kailani los ojos azules? La mamá de Aislinn lo revela (no fue de Mauricio)

Mauricio Ochmann rompió el silencio tras el fallecimiento de Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez y abuela de su hija Kailani.

A través de sus historias de Instagram, el actor compartió el comunicado con el que Aislinn Derbez confirmó el repentino fallecimiento de su mamá, texto al que agregó el emoji de un corazón blanco y dos estrellas, así como la etiqueta de su perfil social.

La reacción de Mauricio Ochmann tras la muerte de su exsuegra.
Imagen Mauricio Ochmann / Instagram

¿Qué dijo Aislinn Derbez sobre la muerte de su mamá?

La noche del 24 de noviembre, Aislinn Derbez brindó sus primeras palabras ante el inesperado fallecimiento de su mamá, la actriz de doblaje Gabriela Michel.

“Con profunda tristeza comparto que mi mamá falleció a causa de un infarto. En este momento necesito vivir mi duelo en paz, en compañía de mi familia, y procesar esta despedida desde un lugar de amor”, expresó.

“Les agradezco su respeto. Gracias por acompañarnos con sensibilidad en este momento tan delicado”, finalizó.

Lo que se sabe de la muerte de Gabriela Michel

Aislinn Derbez no ha hecho más comentarios sobre la muerte de su mamá. Sin embargo, la prensa mexicana reporta que Gabriela Michel será velada este 25 de noviembre en una funeraria ubicada en el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México.

De acuerdo con las periodistas Ana María Alvarado e Inés Moreno, Gabriela Michel presuntamente llevaba tiempo viviendo “en una casa de asistencia”.

En este supuesto lugar, la actriz de doblaje “tuvo un accidente, lo que le provocó una caída, un golpe en la cabeza y ya no pudieron hacer nada”, según Alvarado, quien también señaló que el ingreso de Michel a la casa de asistencia fue poco después de que se separara de Jorge Alberto Aguilera.

