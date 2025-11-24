Muere mamá de Aislinn Derbez

Video Eugenio Derbez confiesa el peor error que cometió con sus hijos al punto que Aislinn quedó traumada

Aislinn Derbez se encuentra de luto por el sensible fallecimiento de su mamá, Gabriela Castrejón Michel.

La noticia fue confirmada la tarde de este 24 de noviembre por la Asociación Nacional de Intérpretes mediante una publicación en su cuenta de Instagram.

PUBLICIDAD

“La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de nuestra socia intérprete, Gabriela Michel”, escribieron en una esquela.

“A sus familiares y amigos, mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI. ¡Descanse en paz!”, agregan.

La Asociación Nacional de Intérpretes comunicó la muerte de la mamá de Aislinn Derbez. Imagen Asociación Nacional de Intérpretes/Instagram

¿Quién era Gabriela Michel?

Gabriela Castrejón Michel nació en la Ciudad de México, un 28 de octubre. De acuerdo con People en Español, ella mostró interés por la actuación y el baile desde temprana edad.

Por dicha inclinación, ella no sólo realizó estudios en ambas disciplinas y, además, fundó una escuela de actuación y danza, junto con su ex, Eugenio Derbez. Aunque la cerró tras su separación.

El gusto por la actuación la llevó a convertirse en una importante actriz de doblaje, profesión gracias a la que trabajó en proyectos para cine como ‘Bedtime Stories’, ‘The Santa Clause 2’ y ‘The Parent Trap’, entre otros.

En cuanto a programas para la ‘pantalla chica’, Gabriela participó en ‘Devious Maids’, ‘Grey’s Anatomy’, ‘Desperate Housewives’ y ‘Hannah Montana’.

Estaba casada con el presentador de televisión Jorge Alberto Aguilera, con quien contrajo matrimonio luego de su separación de Eugenio Derbez y procreó a Michelle y Chiara.

La historia de Gabriela Michel y Eugenio Derbez

Gabriela Castrejón Michel sostuvo una relación con Eugenio por siete años y se casaron en 1986, mismo año en el que nació Aislinn Derbez. Sin embargo, su matrimonio llegó a su fin sólo un año más tarde.

PUBLICIDAD

En una entrevista con Yordi Rosado, Aislinn contó que sus padres se conocieron “de una forma muy extraña” pues el actor “era maestro de Ballet” de Gabriela.

“Le daba clases de Ballet, pero mi papá es más chico que mi mamá”, recordó, “mi mamá juraba que mi papá era gay”.

“Mi mamá le tira la onda, se lo ligó, resulta que no era y empezó esa historia. Lo que sé y está corroborado por los dos, es que fueron el gran amor que les pegó, ese primer amor que arrasa por todo, eso fueron el uno para el otro”, dijo.

Aislinn detalló que sus padres “duraron cinco años juntos” y se embarazaron “después de 3 años”, lo que considera “no tan rápido”.