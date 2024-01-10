univision famosos

Matthew Perry habría "mentido" acerca de su sobriedad y señalan que era "manipulador"

A casi tres meses de su muerte, supuestas fuentes cercanas al actor afirmaron que ejerció "abuso emocional y psicológico" y guardaba esqueletos en uno de los armarios de su hogar.

BodyTune_1599012728817.png
Por:
Ashbya Meré.
Video Actores de 'Friends' se despiden de Matthew Perry con un desgarrador mensaje: "Éramos más que compañeros"

Presuntas fuentes cercanas a Matthew Perry, quien murió el 28 de octubre de 2023 a causa de los "efectos agudos de la ketamina" según los reportes del forense, informaron que el actor de Friends "mintió" sobre su sobriedad durante años y que guardaba "muchos esqueletos" en su clóset.

Según información de US Weekly, personas allegadas al histrión señalaron que la estrella de la televisión era una "persona manipuladora", además de supuestamente ser "abusivo verbal, emocional y físicamente" a consecuencia del consumo de drogas, pues según las declaraciones del informante no era un "ser humano horrible", sin embargo, se había "transformado" por sus adicciones.

PUBLICIDAD

"Lo único que sabía hacer era causar dolor y hacerse la víctima", afirmó otra de las fuentes a la revista.

Incluso, señalaron que las presuntas mentiras sobre su sobriedad fueron un plan para lograr una buena venta de su libro autobiográfico 'Amigos, amantes, y aquello tan terrible': "Hablar de estar sobrio durante la promoción de sus memorias era mentira. Quería vender libros. Todo fue elaborado y manipulado. La verdad de las cosas no era importante".

Los supuestos desfiguros de Matthew Perry por sus adicciones

Relacionado

Actor que dio vida a ‘Nandito’ así reacciona tras convertirse en meme a 30 años de ‘María la del Barrio’
0:55

Actor que dio vida a ‘Nandito’ así reacciona tras convertirse en meme a 30 años de ‘María la del Barrio’

Univision Famosos
Muere actriz de ‘Arrástrame al Infierno’ y ‘Esposas Desesperadas’: lo que se sabe
1 mins

Muere actriz de ‘Arrástrame al Infierno’ y ‘Esposas Desesperadas’: lo que se sabe

Univision Famosos
Acusan a Priscilla Presley de acelerar la muerte de su hija Lisa Marie por millonaria herencia
2 mins

Acusan a Priscilla Presley de acelerar la muerte de su hija Lisa Marie por millonaria herencia

Univision Famosos
Toño Mauri revela que bajó más de 17 libras tras enfermar: sigue luchando contra un hongo
2 mins

Toño Mauri revela que bajó más de 17 libras tras enfermar: sigue luchando contra un hongo

Univision Famosos
Miguel Varoni desarrolló una obsesión por bajar de peso: “Entre más demacrado mejor”
0:57

Miguel Varoni desarrolló una obsesión por bajar de peso: “Entre más demacrado mejor”

Univision Famosos
Ventilan supuesta reacción de Pepe Aguilar tras enterarse que Ángela estaba en Roma con Nodal
2 mins

Ventilan supuesta reacción de Pepe Aguilar tras enterarse que Ángela estaba en Roma con Nodal

Univision Famosos
Mhoni Vidente afirma que Derbez “trae una brujería”: dice que por eso hace "tan malos programas"
1 mins

Mhoni Vidente afirma que Derbez “trae una brujería”: dice que por eso hace "tan malos programas"

Univision Famosos
Thalía celebra 30 años de 'María la de Barrio' con emotivo mensaje: "Nuestro origen no define nuestro destino"
1 mins

Thalía celebra 30 años de 'María la de Barrio' con emotivo mensaje: "Nuestro origen no define nuestro destino"

Univision Famosos
A días de casarse, ‘hijo’ de Victoria Ruffo revela cómo le propuso matrimonio a su novia
2 mins

A días de casarse, ‘hijo’ de Victoria Ruffo revela cómo le propuso matrimonio a su novia

Univision Famosos
Ale Capetillo revela los momentos más especiales de su boda y el #1 no es con su esposo libanés
1:00

Ale Capetillo revela los momentos más especiales de su boda y el #1 no es con su esposo libanés

Univision Famosos

El informante también dijo a US Weekly que durante su lucha contra las adicciones Perry "chocó su Aston Martin muchas veces mientras estaba drogado", pero no hubo lesionados, sin embargo, "no consideró [que] podría haber matado a alguien", añadió.

La revista también reportó que, según las declaraciones de una de las fuentes, el actor habría tenido un altercado físico con Morgan Moses en marzo de 2022, experta en drogadicción que estuvo a su lado: "Él arrojó [a Morgan] contra una pared, le arrojó algo y la empujó sobre una cama".

Otra persona afirmó que tras la supuesta pelea Matthew se habría sentido "mortificado" y "entró en pánico porque la persona que siempre estuvo a su lado lo había abandonado".

"Morgan era su mejor amiga y repercutió hasta los cimientos (de su amistad). Él la empujó hasta su punto de ruptura absoluta (…) Se enojaba por pequeñas cosas y luego cambiaba la narrativa sobre lo que realmente sucedió para convertirse en la víctima", narró el presunto informante.

Matthew Perry
Matthew Perry
Imagen Getty Images

Matthew Perry habría cometió abuso psicológico

Según el artículo de US Weekly, una mujer de 20 años habría amenazado con demandar al intérprete de Chandler Bing por "abuso emocional y psicológico", tras presuntamente convertirla en "adicta a las drogas, incluida la oxicodona y los analgésicos".

PUBLICIDAD

Una fuente habría confirmado a la revista la existencia de la mujer y cómo fue la ruptura entre el actor y ella, pues las adicciones habrían afectado.

"La diferencia de edad entre alguien de entre 20 y 40, y 50 años, hay un juego de poder en eso. Creo que se aprovechó mucho de ella porque la enganchó a las drogas", dijo la fuente. Sin embargo, ambos habrían llegado a un acuerdo, por lo cual no acudieron a los tribunales.

Otro de los informantes también señaló que Perry utilizaba las aplicaciones de citas para conocer mujeres y de esa manera ellas le llevaban drogas en sus encuentros.

"Él hacía FaceTime y las conocería. Entonces era como, 'pasemos el rato' y él decía que viniera a su casa. Ya no estaba en público. Así es como le escabullía a la gente", sentenció el informante.


Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Camino a Arcadia
Gratis
LALOLA
Gratis
Radical
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD