Matthew Perry habría "mentido" acerca de su sobriedad y señalan que era "manipulador"

Presuntas fuentes cercanas a Matthew Perry, quien murió el 28 de octubre de 2023 a causa de los "efectos agudos de la ketamina" según los reportes del forense, informaron que el actor de Friends "mintió" sobre su sobriedad durante años y que guardaba "muchos esqueletos" en su clóset.

Según información de US Weekly, personas allegadas al histrión señalaron que la estrella de la televisión era una "persona manipuladora", además de supuestamente ser "abusivo verbal, emocional y físicamente" a consecuencia del consumo de drogas, pues según las declaraciones del informante no era un "ser humano horrible", sin embargo, se había "transformado" por sus adicciones.

"Lo único que sabía hacer era causar dolor y hacerse la víctima", afirmó otra de las fuentes a la revista.

Incluso, señalaron que las presuntas mentiras sobre su sobriedad fueron un plan para lograr una buena venta de su libro autobiográfico 'Amigos, amantes, y aquello tan terrible': "Hablar de estar sobrio durante la promoción de sus memorias era mentira. Quería vender libros. Todo fue elaborado y manipulado. La verdad de las cosas no era importante".

Los supuestos desfiguros de Matthew Perry por sus adicciones

El informante también dijo a US Weekly que durante su lucha contra las adicciones Perry "chocó su Aston Martin muchas veces mientras estaba drogado", pero no hubo lesionados, sin embargo, "no consideró [que] podría haber matado a alguien", añadió.

La revista también reportó que, según las declaraciones de una de las fuentes, el actor habría tenido un altercado físico con Morgan Moses en marzo de 2022, experta en drogadicción que estuvo a su lado: "Él arrojó [a Morgan] contra una pared, le arrojó algo y la empujó sobre una cama".

Otra persona afirmó que tras la supuesta pelea Matthew se habría sentido "mortificado" y "entró en pánico porque la persona que siempre estuvo a su lado lo había abandonado".

"Morgan era su mejor amiga y repercutió hasta los cimientos (de su amistad). Él la empujó hasta su punto de ruptura absoluta (…) Se enojaba por pequeñas cosas y luego cambiaba la narrativa sobre lo que realmente sucedió para convertirse en la víctima", narró el presunto informante.

Matthew Perry Imagen Getty Images

Matthew Perry habría cometió abuso psicológico

Según el artículo de US Weekly, una mujer de 20 años habría amenazado con demandar al intérprete de Chandler Bing por "abuso emocional y psicológico", tras presuntamente convertirla en "adicta a las drogas, incluida la oxicodona y los analgésicos".

Una fuente habría confirmado a la revista la existencia de la mujer y cómo fue la ruptura entre el actor y ella, pues las adicciones habrían afectado.

"La diferencia de edad entre alguien de entre 20 y 40, y 50 años, hay un juego de poder en eso. Creo que se aprovechó mucho de ella porque la enganchó a las drogas", dijo la fuente. Sin embargo, ambos habrían llegado a un acuerdo, por lo cual no acudieron a los tribunales.

Otro de los informantes también señaló que Perry utilizaba las aplicaciones de citas para conocer mujeres y de esa manera ellas le llevaban drogas en sus encuentros.

"Él hacía FaceTime y las conocería. Entonces era como, 'pasemos el rato' y él decía que viniera a su casa. Ya no estaba en público. Así es como le escabullía a la gente", sentenció el informante.