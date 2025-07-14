“Hemos cambiado”: Maribel Guardia escribe mensaje a su esposo ante de rumores de infidelidad

Maribel Guardia le dedicó un mensaje a su esposo, Marco Chacón, en medio de rumores de infidelidad por parte de él.

Con motivo de su aniversario de bodas número 28, la actriz compartió en Instagram un video junto a su marido y al pie de ella se sinceró sobre los desafíos que han sorteado durante su matrimonio.

“28 años a tu lado... y sigo eligiéndote cada día. Gracias, papito, Marco Chacón, por caminar conmigo en lo bueno y en lo difícil, por sostenerme con tu amor cuando la vida dolió, y por regalarme risas, paciencia y abrigo para el alma”, expresó el 14 de julio.

La actriz reconoció que nada ha sido perfecto en su matrimonio. Incluso, destacó que con el paso del tiempo ambos han “crecido y cambiado”. Asimismo, le agradeció el amor y cariño que por tantos años le ha dado y en su momento le dio a su hijo, Julián Figueroa.

“Hemos crecido, hemos cambiado, pero lo esencial sigue intacto: el amor, el respeto y la certeza de que estamos hechos el uno para el otro. Gracias también por el inmenso amor que le diste a Julián, por quererlo, cuidarlo y acompañarlo con el corazón”, subrayó.

El mensaje de Maribel Guardia a Marco Chacón por su aniversario número 28. Imagen Maribel Guardia / Instagram



“Fuiste para él un ejemplo, un apoyo, una presencia amorosa y constante. Sé que donde él esta, te lo agradece y te lleva en el alma”, insistió.

Maribel Guardia concluyó su mensaje reafirmando que “todo vale la pena” con Marco Chacón a su lado.

“No sé cómo será el futuro, pero si estás tú, todo vale la pena. Gracias por estos 28 años de vida compartida a mi lado. Que Dios siga guiándonos y bendiciendo este amor. Te amo profundamente”, sentenció.

¿Marco Chacón fue infiel a Maribel Guardia?: así surgieron los rumores

El 10 de julio, el periodista Gustavo Adolfo Infante reportó que Marco Chacón había dejado un puesto catedrático universitario debido a una presunta relación sentimental con una de sus alumnas.

“ Me enteré que Marco Chacón ya no trabaja en la universidad donde era catedrático, ya no está. Según me dijeron que era porque había tenido una relación con una alumna. La universidad tomó la decisión de separarlo", dijo sin dar más detalles.

En medio de rumores de una presunta relación extramarital, Marco Chacón compartió un video en Instagram, donde aseguró que acaba de “firmar contratos pendientes” de los “últimos 3 semestres”.

“Vengo a firmar contratos pendientes porque ya me escribieron para regañarme. Ya les urge pagarme. No me han pagado por mi culpa porque no vengo a firmar contratos de los últimos tres semestres. Además, tengo que firmar el del semestre que va a iniciar en agosto, que justo llevamos un mes de vacaciones”, expresó.

Aunque Marco Chacón no hizo más comentarios en su video, durante una entrevista con La Nación, el esposo de Maribel Guardia desmintió lo dicho por Gustavo Adolfo Infante y atribuyó los rumores a una supuesta campaña de desprestigio orquestada por Imelda Tuñón.