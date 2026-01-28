Maribel Guardia

Exnuera de Maribel Guardia se niega a enviar a su hijo a una escuela pública: “Yo nunca estuve en una”

Imelda Tuñón habló de la educación que quiere que su hijo reciba. Además, aseguró que no recibe la pensión alimenticia que le corresponde al niño.

Por:Dayana Alvino
Video Imelda Tuñón dice que “no tiene por qué meter en una escuela pública” al nieto de Maribel Guardia

Imelda Tuñón, exnuera de Maribel Guardia, habló de la situación que actualmente atraviesa para mantener a su hijo José Julián.

Mediante videos publicados en su cuenta de Instagram, la viuda de Julián Figueroa acusó a Marco Chacón, esposo de la artista y “albacea” de “los bienes que dejó” el difunto cantante:

“No se está haciendo cargo de lo que pidió Julián: que a su hijo se le mantuviera”, aseveró.

La actriz detalló que los gastos del pequeño de 8 años ascienden “como a 100 mil pesos”, casi 6,000 dólares, aunque no especificó en qué tiempo ni en qué los utiliza.

Imelda Tuñón rechaza que su hijo acuda a una escuela pública

Ante la situación, Imelda Tuñón aseveró que ella, su papá y abuela son quienes cubren dicha cifra para que a su retoño no le falte nada.

Además, rechazó las recomendaciones que, considerando lo que atraviesa, le han hecho con respecto a la educación de José Julián.

“Yo no tengo por qué meterlo en una escuela pública, como me están sugiriendo, porque yo nunca estuve en una escuela pública, Julián nunca estuvo en una escuela pública”, argumentó.

La intérprete continuó: “Sobre todo porque su papá dejó dinero para que su hijo pudiera seguir con su mismo estilo de vida”.

Tuñón afirmó que desde “hace un año” no ha recibido la pensión alimenticia que le corresponde a su niño, derivada de la herencia de Julián Figueroa.

“¿Por qué lo está guardando [el dinero] Marco Chacón, o sea, para qué lo quiere? No lo sé”, externó acerca de eso.

“Maribel no me dado un peso”: Imelda Tuñón

Abordando las especulaciones, Imelda Tuñón desmintió que este recibiendo sustento económico por parte de su exsuegra.

“Maribel no me ha dado un peso desde que yo tengo al niño, y no tiene por qué hacerlo, ni se lo estoy reclamando”, mencionó.

Ella y la estrella de Corona de Lágrimas, que puedes ver aquí en ViX, se enfrentaron en enero de 2025, cuando la costarricense denunció a la mamá de su nieto por supuestamente maltratar al menor.

Maribel Guardia, José Julián Figueroa, Hijos de famosos

