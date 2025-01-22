Maribel Guardia

Maribel Guardia responde a quiénes dicen que intenta “suplir” a Julián Figueroa con su nieto

La actriz dejó claro que su único objetivo es cuidar el bienestar de su nieto, asegurando que está consciente de que él debe “estar con su mamá”.

Por:
Elizabeth González.
En medio de la denuncia que interpuso en contra de quien fuera su nuera, Imelda Garza-Tuñón, Maribel Guardia respondió a quienes dicen que intenta “suplir” a su hijo Julián Figuera con la presencia de su nieto.

A través del comunicado que difundió el 22 de enero en sus redes sociales, la actriz señaló tajante que su único objetivo es cuidar el bienestar de su nieto José Julián, pues tiene claro que él no es su hijo.

“De más está decir que no pretendo suplir a mi hijo, su pérdida es irremediable y su ausencia permanente. Pero es mi obligación cuidar el interés y salud de mi nieto”, declaró en Instagram.

Sin entrar en detalles, Maribel Guardia especificó que tampoco desea quitarle su hijo a una madre, como se le ha acusado. Sin embargo, especificó que “ él necesita una madre sana y plena de sus facultades”.

La actriz puso fin a los rumores de que intenta "suplir" a su hijo.
Imagen Maribel Guardia / Instagram

Nieto de Maribel Guardia estará con ella temporalmente

De acuerdo con Maribel Guardia, las autoridades mexicanas no le han concedido “la guardia y custodia” de su nieto, por lo que únicamente estará con ella 10 días, plazo en el que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) determinará si puede o no regresar el menor con su madre.

“Por el momento la autoridad ha determinado que el ambiente más idóneo para el menor es con su abuelita, en la casa que habita felizmente desde que nació, en un entorno familiar. En este camino dejaremos la solución en manos de Dios y de las autoridades correspondientes, respetando su criterio, siempre en pro del bienestar mayor de mi nieto”, sentenció.

Acusa a su nuera de darle una pastilla para dormir a su nieto

El 21 de enero, Maribel Guardia denunció ante la Fiscalía General de la Ciudad de México a su nuera Imelda Garza-Tuñón por presunto abandono infantil.

Según el documento filtrado en el programa ‘Hoy’, la actriz alegó que la viuda de su hijo salía “sola todos los fines de semana y eventualmente entre semana” a bares, antros y “diversos lugares de entretenimiento” por días.

Asimismo expuso que le entregaba 22 mil pesos (más de mil dólares) mensuales para cubrir sus necesidades sin ser su obligación.

Mientras que en un último punto Maribel Guardia legó que en una ocasión Imelda le dio una pastilla para dormir a José Julián antes de salir, por lo que tuvo problemas para despertarlo.

“Acudí a su habitación para despertarlo, notando que estaba adormilado. Al preguntarle si se sentía bien, ya que noté que le costaba trabajo abrir los ojos, lo cual me alarmó y lo levanté de la cama, me dijo que tenía mucho sueño, por lo que insistí en despertarlo a lo cual reaccionó bien y ya no consideré necesario llevarlo al hospital; sin embargo, más tarde, ese mismo día, le pregunté si se había desvelado y él mismo me refirió que su mamá le había dado una pastilla para dormir antes de salir la noche anterior”, declaró.


