Amiga de Maribel Guardia dio ultimátum para trabajar con Imelda Tuñón: la actriz no podía creerlo

La actriz Lourdes Munguía rompió el silencio sobre las condiciones que puso para trabajar en la misma obra de teatro en la que participa la exnuera de Maribel Guardia.

Lourdes Munguía, una de las mejores amigas de Maribel Guardia, rompió el silencio sobre los rumores de haber puesto ultimátum para trabajar con Imelda Tuñón, exnuera de la actriz.

La estrella de telenovelas confirmó a ‘Sale el Sol’ que en señal de apoyo a Maribel Guardia, prefirió “no coincidir” con Tuñón, quien participaría en la obra de teatro ‘Busco el hombre de mi vida, marido ya tuve’ a mediados de julio.

“Sí, prefiero no coincidir”, respondió tajante en la emisión de este 19 de agosto.

“Ella trabajó al día siguiente, nos acomodamos. Primero mi amiga. Maribel es mi hermana, entonces, primero ella… No coincidiría con ella (Imelda Tuñón)”, agregó.

La reacción de Maribel Guardia ante el apoyo de su amiga

Lourdes Munguía no dio más detalles sobre el acuerdo al que habría llegado con la producción de la obra teatral. Sin embargo, sí dejó al descubierto cómo reaccionó Maribel Guardia luego de que ella le revelara la petición que hizo.

“¡Ay, Virgen de Guadalupe! o ¡Ave María Purísima! Me dijo algo así como ¡Virgen Santa! Porque a ella no le gusta el conflicto”, aseveró entre risas.

“Lo más feo es que va para largo (el problema legal con Imelda) y mi amiga no es una persona de pleitos y sí va para largo”, sentenció.

A mediados de julio, Kadri Paparazzi reportó en su canal de YouTube que Lourdes Munguía había solicitado a la producción de la obra teatral ‘Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve’ que cancelaran la participación que tendría Imelda Tuñón en la misma.

Según comentaron en el show digital, esta petición la habría hecho en apoyo a la actriz, a quien considera como una hermana.

"Cuando Lourdes Munguía se enteró que Imelda estaría en el escenario, pidió que la bajaran: ‘si Imelda se presenta, yo no salgo’, le dijo a la producción; quien le dio la razón al ego y quien terminó sin obra fue Garza Tuñón”, reportaron.


