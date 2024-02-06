Maity Interiano revela el sexo de su primer bebé: "¡Llegó el momento tan esperado!"

Video Maity Interiano dice con mucha emoción el sexo de su bebé: así fue el íntimo ‘gender reveal’

Maity Interiano reveló el "secreto" del sexo de su primer bebé que espera que llegue muy pronto al mundo.

La presentadora del Noticiero Univision Edición Nocturna confirmó el pasado 23 de noviembre que estaba por primera vez embarazada. El anuncio llegó solo cinco meses de haberse casado por lo civil con el empresario Anuar Zidan y 8 semanas después de hacerlo de manera religiosa.

Maity Interiano revela si tendrá niño o niña

La periodista hizo el anuncio sobre el sexo de su bebé a través de un video que colgó en su página de Facebook este lunes 5 de febrero.

Apareció sentada sobre un sillón, luciendo su pancita de embarazo y rodeada de globos de color azul y rosa.

" ¡Llegó el momento tan esperado! Me siento muy bendecida de convertirme en mamá porque es algo que anhelaba, soñaba y quería con todo mi corazón", dijo.

"Les agradezco a todos por sus mensajes, sus buenos deseos y oraciones y quiero compartirles si vendrá a nuestra vida un niño o una niña", agregó.

Compartió que ella y su esposo se dieron cuenta del sexo del bebé "de una manera muy privada": "Es algo muy especial, algo que nunca vamos a olvidar y que luego lo pudimos compartir con nuestra familia".

"Aunque nosotros hemos sabido, lo hemos mantenido como un secreto", admitió, "pero hoy estoy lista para compartirlo con ustedes porque sé que han estado pendientes, porque sé que me van a dar muy buenas vibras y porque también voy a necesitar consejos de todos aquellos que sean papás o mamás".

Maity Interiano la hizo de emoción algunos minutos más y casi al final del video hizo el tan esperado anuncio.

"La familia Zidan Interiano crece y vamos a ser papás de una linda princesa", expresó feliz y con una gran sonrisa.

Maity Interiano dio a conocer que espera una niña. Imagen Maity Interiano/Facebook



La comunicadora mostró "uno de los primeros trajecitos" de su hija: " La espero con mucho amor y mucha ansía", comentó.

El sueño de Maity Interiano de ser madre

En 2019, la hondureña había hecho público su anhelo por ser mamá y reveló que congelaría sus óvulos por prevención.

"Quiero tener la oportunidad de ser madre. Estoy en proceso de congelar mis óvulos, como una manera preventiva, ojalá que no tenga que recurrir a eso, pero ahí van a estar", compartió en Despierta América.