Maity Interiano presume nueva foto de su bebé recién nacida: “La respuesta a mis oraciones”

Video Maity Interiano y su esposo Anuar Zidan ya son papás: así fue la dulce espera

Maity Interiano regaló a sus seguidores de Instagram una postal más de su nueva faceta como mamá.

Maity Interiano presume nueva foto de su bebé

PUBLICIDAD

La presentadora del Noticiero Univision Edición Nocturna retomó su actividad en redes sociales un par de semanas después de que anunció el nacimiento de su primera hija, Nour Zidan Interiano.

El nuevo retrato familiar muestra a la periodista hondureña con su recién nacida en brazos, mientras su esposo, Anuar Zidan, le hace cariños.

“La respuesta a mis oraciones”, escribió la presentadora como descripción de la fotografía este 25 de abril.

Maity Interiano publica retrato familiar. Imagen Maity Interiano/Instagram

El pasado 9 de abril, Maity Interiano reveló el nacimiento de su primogénita con una fotografía en la que apenas se podía ver el piecito de la recién nacida envuelto por las manos de sus padres.

Entonces, la comunicadora, de 39 años, solo publicó el nombre de la pequeña, sin datos sobre el parto o la fecha del nacimiento.

El 13 de abril, Anuar Zidan reveló la primera foto de Maity junto a su pequeña, aunque en esa ocasión no se pudo ver a la menor, pues estaba dentro de su carrito para bebé.

"Sabadeando", detalló Zidan respecto a la imagen.

Anuar Zidan publicó la primera foto de Maity Interiano como mamá. Imagen Anuar Zidan/Instagram



Maity Interiano y Anuar Zidan anunciaron la dulce espera de su primera hija en noviembre del 2023.

Tras su compromiso, en febrero del 2022, la pareja se casó por el civil en Miami en junio del siguiente año. Para el 23 de septiembre del 2023, los ya esposos llegaron al alatar en una celebración religiosa realizada en la Iglesia de San José El Calvario de Cuernavaca, México.