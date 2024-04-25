Maity Interiano

Maity Interiano presume nueva foto de su bebé recién nacida: “La respuesta a mis oraciones”

La presentadora del Noticiero Univision Edición Nocturna publicó un retrato familiar a un par de semanas de que anunció el nacimiento de su primera hija.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

escribir - anotar
Por:
Paulina Flores.
Video Maity Interiano y su esposo Anuar Zidan ya son papás: así fue la dulce espera

Maity Interiano regaló a sus seguidores de Instagram una postal más de su nueva faceta como mamá.

Maity Interiano presume nueva foto de su bebé

PUBLICIDAD

La presentadora del Noticiero Univision Edición Nocturna retomó su actividad en redes sociales un par de semanas después de que anunció el nacimiento de su primera hija, Nour Zidan Interiano.

El nuevo retrato familiar muestra a la periodista hondureña con su recién nacida en brazos, mientras su esposo, Anuar Zidan, le hace cariños.

Más sobre Maity Interiano

Maity Interiano se presume en su faceta como mamá: así de grande luce ya su bebé Nour
2 mins

Maity Interiano se presume en su faceta como mamá: así de grande luce ya su bebé Nour

Univision Famosos
Maity Interiano revela detalles de su parto: "Lo que habíamos planeado salió totalmente diferente"
2 mins

Maity Interiano revela detalles de su parto: "Lo que habíamos planeado salió totalmente diferente"

Univision Famosos
Maity Interiano reaparece y presume primera foto como mamá junto a su bebé
1 mins

Maity Interiano reaparece y presume primera foto como mamá junto a su bebé

Univision Famosos
“¡Somos tíos!”: famosos reaccionan al nacimiento de la primera hija de Maity Interiano
1 mins

“¡Somos tíos!”: famosos reaccionan al nacimiento de la primera hija de Maity Interiano

Univision Famosos
Nace bebé de Maity Interiano: publica primera foto de la niña y así luce
2 mins

Nace bebé de Maity Interiano: publica primera foto de la niña y así luce

Univision Famosos
A días de convertirse en madre, Maity Interiano confiesa cuál será el mayor reto con su hija
0:47

A días de convertirse en madre, Maity Interiano confiesa cuál será el mayor reto con su hija

Univision Famosos
Maity Interiano y su esposo Anuar Zidan ya son papás: así fue la dulce espera
1:01

Maity Interiano y su esposo Anuar Zidan ya son papás: así fue la dulce espera

Univision Famosos
Maity Interiano y su esposo revelan el nombre de su hija y él ya se lo tatuó
0:55

Maity Interiano y su esposo revelan el nombre de su hija y él ya se lo tatuó

Univision Famosos
Maity Interiano se sincera sobre sus antojos “locos” en el embarazo y qué hace para cuidarse
3 mins

Maity Interiano se sincera sobre sus antojos “locos” en el embarazo y qué hace para cuidarse

Univision Famosos
Maity Interiano dice con mucha emoción el sexo de su bebé: así fue el íntimo ‘gender reveal’
1:48

Maity Interiano dice con mucha emoción el sexo de su bebé: así fue el íntimo ‘gender reveal’

Univision Famosos

“La respuesta a mis oraciones”, escribió la presentadora como descripción de la fotografía este 25 de abril.

Maity Interiano publica retrato familiar.
Maity Interiano publica retrato familiar.
Imagen Maity Interiano/Instagram

El pasado 9 de abril, Maity Interiano reveló el nacimiento de su primogénita con una fotografía en la que apenas se podía ver el piecito de la recién nacida envuelto por las manos de sus padres.

Entonces, la comunicadora, de 39 años, solo publicó el nombre de la pequeña, sin datos sobre el parto o la fecha del nacimiento.

El 13 de abril, Anuar Zidan reveló la primera foto de Maity junto a su pequeña, aunque en esa ocasión no se pudo ver a la menor, pues estaba dentro de su carrito para bebé.

"Sabadeando", detalló Zidan respecto a la imagen.

Anuar Zidan publicó la primera foto de Maity Interiano como mamá.
Anuar Zidan publicó la primera foto de Maity Interiano como mamá.
Imagen Anuar Zidan/Instagram


Maity Interiano y Anuar Zidan anunciaron la dulce espera de su primera hija en noviembre del 2023.

Tras su compromiso, en febrero del 2022, la pareja se casó por el civil en Miami en junio del siguiente año. Para el 23 de septiembre del 2023, los ya esposos llegaron al alatar en una celebración religiosa realizada en la Iglesia de San José El Calvario de Cuernavaca, México.


Relacionados:
Maity InterianoFamososLatin American Music Awards

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Consuelo
Gratis
Algo azul
¿Quieres ser mi hijo?
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD