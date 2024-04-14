Maity Interiano reaparece y presume primera foto como mamá junto a su bebé

Video Maity Interiano y su esposo Anuar Zidan ya son papás: así fue la dulce espera

Maity Interiano se dejó ver por primera vez luego de que el pasado 9 de abril anunció el nacimiento de su primera bebé: Nour Zidan Interiano.

Ese día publicó en su cuenta de Instagram la primera foto de la niña, aunque no aclaró la fecha del nacimiento ni detalles del parto.

Esta fue la primera foto que Maity Interiano compartió de su bebé al anunciar que ya había nacido. Imagen Maity Interiano/Instagram

Maity Interiano reaparece junto a su hija

Fue este sábado 13 de abril cuando el marido de la periodista, Anuar Zidan, se encargó de compartir una foto de la presentadora del Noticiero Univision Edición Nocturna en lo que parecía ser un paseo junto a la niña.

En la foto se aprecia a la hondureña estar al pendiente de la criatura, quien reposa en una carrito para bebé en medio de un día soleado: "Sabadeando", escribió Zidan sobre la imagen.

Horas después, Maity Interiano replicó la imagen desde su cuenta de Instagram. En la instantánea a ella se le ve feliz luego de haberse convertido en madre por primera ocasión.

Esta es la primera foto de Maity Interiano con su bebé tras dar a conocer su nacimiento el pasado 9 de abril. Imagen Maity Interiano/Instagram



A finales de marzo pasado, la periodista y su esposo compartieron en Facebook que el nombre de su hija era de origen árabe y que él se lo había tatuado en la muñeca izquierda. Según algunas referencias en Internet, Nour significaría 'luz' del árabe al español.

Maity Interiano confirmó que estaba embarazada el 23 de noviembre de 2023. El anuncio llegó a solo cinco meses de haberse casado por lo civil con Anuar Zidan y 8 semanas después de hacerlo de manera religiosa.