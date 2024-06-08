Maity Interiano revela detalles de su parto: "Lo que habíamos planeado salió totalmente diferente"
Maity interiano y su esposo Anuar Zidan se convirtieron en padres de Nour a principios de abril. Dos meses después, la periodista hondureña compartió algunos detalles de lo que vivió en el parto y confesó que no fue como lo había planeado.
Maity Interiano continúa disfrutando la maternidad al lado de su hija Nour, quien nació la mañana del 6 de abril. Aunque la periodista y su esposo Anuar Zidan planearon con detenimiento cómo deseaban que fuera el parto, nada de lo que querían sucedió.
La hondureña compartió en redes sociales algunos detalles del alumbramiento y de cómo va el crecimiento de su primogénita.
Así fue el parto de Maity Interiano
La pareja disfrutó cada momento del embarazo y durante los nueve meses se dieron el tiempo de planear todo a detalle. Sin embargo, la pequeña Nour tenía otros planes para su llegada al mundo.
"Un parto que fue bastante rápido, tan rápido que todo lo que habíamos planeado salió totalmente diferente", compartió en un video que publicó en su perfil de Facebook.
"Nour vino a demostrarme que tengo mucha fuerza, que soy más fuerte de lo que yo creo porque fue un parto natural, a lo natural, mamás ustedes saben a lo que me refiero, pero fue perfecto", narró mientras cargaba a su bebé en brazos.
Maity y Anuar crearon una lista de canciones que querían escuchar mientras se daba el alumbramiento, sin embargo, no fue necesaria.
"Tuvimos una canción muy especial en el momento preciso en el que Nour llegó a este mundo. Teníamos un playlist de tres horas, pero realmente necesitamos solo una canción, así de rápido fue".
La presentadora de noticias de Univision confesó que sufrió "dolor extremo", pero valió la pena para "poder abrazar a la persona más especial e importante en tu vida, a la persona que fue creada con amor, que es un pedacito tuyo y un pedacito de tu esposo".
Su vida junto a Nour
Aunque apenas tiene dos meses, Maity ha estado creando una "rutina" con su hija. Además, compartió que " se porta muy bien, rezamos juntas, a veces duerme mucho".
Incluso, reveló que su perrito Indi ha recibido muy bien a Nour.
"Se ha portado bien, de vez en cuando le gusta llamar la atención, pero ha sido un excelente hermano canino, hermano mayor".
Maity Interiano también compartió que ya comenzó los preparativos para regresar a trabajar, por lo que pronto estará de nuevo en la pantalla de Univision.
