Maity Interiano está embarazada: espera su primer hijo con su esposo Anuar Zidan

En la entrevista dejó claro que no le gustaría ser madre soltera: "No lo he considerado porque para mí es importante tener una pareja para compartir esa responsabilidad de ser padre. Creo que una mujer lo puede hacer, creo que yo lo pudiera hacer, pero quiero compartirlo con alguien. Creo que si no llegase esa persona, quizás pensaría en otra opción como adoptar, pero no sé, que sea lo que tenga que pasar", añadió.