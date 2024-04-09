Hijos de famosos

“¡Somos tíos!”: famosos reaccionan al nacimiento de la primera hija de Maity Interiano

La presentadora del Noticiero Univision Edición Nocturna anunció la llegada de su primera hija en Instagram y los famosos no tardaron en enviarle buenos deseos.

Elizabeth González.
Video Maity Interiano y su esposo Anuar Zidan ya son papás: así fue la dulce espera

Maity Interiano y su esposo, Anuar Zidan, se convirtieron en papás de una niña, así lo dieron a conocer con una tierna fotografía en Instagram, en la que también dieron a conocer el nombre de la bebé: Nour Zidan Interiano.

Famosos reaccionan al nacimiento de la primera hija de Maity Interiano

El nacimiento de la bebé inundó de felicitaciones y muestras de cariño su publicación por parte de amigos, familiares, seguidores y compañeros de trabajo.

Alan Tacher fue uno de los primeros en celebrar la llegada de Nour Zidan: “Ufff, qué belleza!”.

Así anunció Maity Interiano el nacimiento de su primera hija.
Así anunció Maity Interiano el nacimiento de su primera hija.
Imagen Maity Interiano / Instagram

Francisca Lachapel se sumó a los buenos deseos para la recién nacida y los papás primeros: “¡Bienvenida princesa Nour! Eres muy amada”.

La presentadora de ‘Despierta América’, Karla Martínez escribió: “¡Felicidades familia hermosa! ¡¡¡Que Dios siga llenándolos de bendiciones!!! ¡Bienvenida muñequita linda!”

Alessandra Rosaldo, esposa de Eugenio Derbez, también celebró el nacimiento de la bebé: “Muchísimas felicidades y todas las bendiciones del Universo para los tres”.

Mientras que desde la cuenta de Instagram de ‘Despierta América’ apareció la frase: “¡Somos tíos! Muchas felicidades”.

El primer embarazo de Maity Interiano

Nour Zidan Interiano es fruto del matrimonio entre la periodista Maity Interiano y su esposo Anuar Zidan, quienes anunciaron que estaban en espera de su primer bebé el 23 de noviembre de 2023.

El anuncio del embarazo de la presentadora de Univision llegó cinco meses después de haberse casado por el civil y ocho semanas después de hacerlo de manera religiosa.


