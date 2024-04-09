Nace bebé de Maity Interiano: publica primera foto de la niña y así luce
Maity Interiano ya es mamá junto a su marido Anuar Zidan. En 2019, la presentadora del Noticiero Univision Edición Nocturna había hecho público su anhelo de poder tener un bebé y por fin lo logró pues ahora ya tiene en sus brazos a su primera hija.
Maity Interiano y su esposo, Anuar Zidan, se convirtieron por primera vez en mamá y papá con el nacimiento de su bebé.
La presentadora del Noticiero Univision Edición Nocturna dio a conocer la noticia este 9 de abril con una tierna fotografía en donde por fin compartieron el nombre de su primogénita: "Nour Zidan Interiano".
La periodista de origen hondureño ni su esposo compartieron la fecha del nacimiento ni detalles del parto.
A finales de marzo pasado, cuando faltaban solo unos días para el alumbramiento, la periodista y su marido revelaron en Facebook que el nombre que escogieron para la niña era de origen árabe y que Anuar Zidan se lo tatuó en la muñeca izquierda.
" Yo tenía en mente algunos, tú tenías otros. Alguien tenía más nombres de varones que de niña, así que ha sido una conversación que se ha ido dando y ha sido muy interesante cómo hemos llegado a la conclusión del nombre", comentó la comunicadora el día que dieron la noticia.
El embarazo de Maity Interiano
La presentadora confirmó el 23 de noviembre de 2023 que estaba por primera vez embarazada.
El anuncio llegó solo cinco meses de haberse casado por lo civil con el empresario Anuar Zidan y 8 semanas después de hacerlo de manera religiosa.
A inicios de febrero pasado compartió que esperaban una niña y que en primera instancia su marido deseaba que fuera niño.
"La familia Zidan Interiano crece y vamos a ser papás de una linda princesa", expresó feliz en ese entonces.
En 2019, la hondureña había hecho público su anhelo por ser mamá y reveló que congelaría sus óvulos por prevención.
"Quiero tener la oportunidad de ser madre. Estoy en proceso de congelar mis óvulos, como una manera preventiva, ojalá que no tenga que recurrir a eso, pero ahí van a estar", compartió en Despierta América.
Ahora, Maity Interiano logró su sueño y ya tiene en brazos a su querida hija.