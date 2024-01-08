Maity Interiano deja ver cuáles son sus "antojos de embarazada" (y quién se los cumple)

Video Maity Interiano y Anuar Zidan serán papás: su historia de amor comenzó de forma inesperada

Maity Interiano está muy cerca de tener a su primer hijo con su esposo, Anuar Zidan, y no puede ocultar la emoción que vive durante su embarazo.

La presentadora de Univision, de 38 años, anunció la próxima llegada de su primogénito el 23 de noviembre de 2023 con una emotiva publicación de Instagram.

"Este año hemos recibido tantas bendiciones por las cuales agradecemos todos los días, pero hoy en especial, damos gracias a Dios porque crece nuestra familia, y es algo que ambos hemos soñado toda la vida. Baby Zidan Interiano 'coming soon'... #ElTiempodeDiosesPerfecto", escribieron.

Desde aquel día, Maity ha dejado ver algunas imágenes de su pancita, de algunos regalos que ya recibió para el bebé y ahora de los efectos que su estado le está provocando.

Maity Interiano tiene "antojos de embarazada"

Maity Interiano confesó que su dulce espera no ha estado exenta de los clásicos antojos que las mujeres embarazadas suelen tener.

La conductora de raíces hondureñas publicó una fotografía donde evidenció que no se contuvo para cumplir sus ganas de comer un plato de comida libanesa, que incluía kibbes, jocoque y pan árabe.

Pero no solo reveló el objeto de su deseo, también la identidad del cómplice que le ayudó a cumplirlo: su esposo, Anuar Zidan. "Antojos de embarazada. Gracias @anuar.zidan", escribió junto a la imagen de platillo.

Maity Interiano se dejó consentir por su esposo, Anuar Zidan. Imagen Maity Interiano/Instagram

Siempre soñó con ser mamá

Maity ha confesado en más de una ocasión sus deseos de tener un hijo, incluso antes de casarse.

En 2019, la presentadora afirmó en Despierta América que quería "tener la oportunidad de ser madre": "Estoy en proceso de congelar mis óvulos, como una manera preventiva, ojalá que no tenga que recurrir a eso, pero ahí van a estar".

Un año después, Maity Interiano expresaba su anhelo por encontrar al hombre que quisiera compartir su sueño.

"La idea es encontrar al hombre que quiera caminar esta vida conmigo, que se case conmigo, que tengamos hijos", contó. Para mí es importante tener una pareja para compartir esa responsabilidad de ser padre. Creo que una mujer lo puede hacer, creo que yo lo pudiera hacer, pero quiero compartirlo con alguien", agregó.

Maity Interiano encontró el amor y al padre de su hijo con Anuar Zidan

Tal como quería, la presentadora de Noticias Univision encontró con quien formar una familia.

En agosto de 2022 oficializó su romance con Anuar Zidan, publicando una fotografía en Instagram. Seis meses después, el empresario le pidió matrimonio frente a la playa, donde le dio el anillo de compromiso.