Maity Interiano

Maity Interiano se presume en su faceta como mamá: así de grande luce ya su bebé Nour

La presentadora presumió una fotografía en la que aparece con su primogénita. Ella está disfrutando al máximo su tiempo con la pequeña pues pronto retomará su trabajo en Univision.

Por:Dayana Alvino
Por:Dayana Alvino
Maity Interiano cumplió su sueño de convertirse en madre el pasado mes de abril tras el nacimiento de su pequeña Nour.

La presentadora de Noticiero Univision Edición Nocturna continúa gozando de su tiempo junto a su primogénita y recientemente se presumió en su faceta como mamá.

Maity Interiano muestra lo grande que está Nour

Este 1 de julio, la hondureña compartió en su cuenta de Instagram una fotografía en la que aparece cargando a Nour.

Como lo ha venido haciendo hasta el momento, Maity Interiano evitó que en la imagen quedara al descubierto la carita de la nena.

Sin embargo, por la manera en la que ella la sostiene, se puede apreciar que la bebé está más grande que la última vez que la mostró en redes sociales, a inicios del mes de junio.

“Disfrutando cada segundo contigo”, escribió la comunicadora para acompañar la instantánea, en la que etiquetó a su esposo y papá de la niña, Anuar Zidan.

Para este retrato, ambas se coordinaron utilizando una pijama con el mismo estampado floreado en colores claros.

Maity Interiano mostró a su pequeña Nour.
Maity Interiano mostró a su pequeña Nour.
Imagen Maity Interiano/Instagram

La postal causó sensación no solamente entre los admiradores de la hondureña, sino también en varios de sus amigos.

Francisca Lachapel, quien dio la bienvenida a Franco en febrero, apareció en la sección de comentarios para colocar dos emojis de carita con ojos de corazón.

Tanya Charry, colaboradora de El Gordo y La Flaca, igualmente reaccionó anotando tiernamente: “¡Cosita preciosa!”.

Maity Interiano habla de su vida como mamá

Maity Interiano ha estado alejada de la televisión, pero sigue muy presente en TikTok, donde comparte en videos los detalles de su día a día con Nour.

A mediados del mes pasado, por ejemplo, ella compartió con sus seguidoras que le ha dado lactancia materna exclusiva a su hija.

Por esa misma razón, detalló que come unas galletas que le ayudan a producir más leche, pues próximamente tendrá que dejar una reserva cada día antes de irse a trabajar.

En cuanto a su salud mental, días antes Maity confesó que se siente “muy bien” y que está “contenta en esta nueva etapa de ‘mom’”.

“¿Estoy cansada? Me preguntan. La verdad que un poco, pero cuando la veo y la tengo, y la noto crecer, se me quita el cansancio”, explicó.

Interiano reveló que Nour “se porta muy bien” y “a veces duerme mucho”, un “día bueno” alrededor de seis horas corridas.

