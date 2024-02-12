Maity Interiano se sincera sobre sus antojos “locos” en el embarazo y qué hace para cuidarse

Video Maity Interiano y Anuar Zidan serán papás: su historia de amor comenzó de forma inesperada

Maity Interiano está siendo muy honesta acerca de cómo está viviendo la dulce espera de su primera hija, al lado de su esposo Anuar Zidan.

Fue el pasado mes de noviembre cuando la presentadora de Univision, de 39 años, anunció que se convertiría en mamá este año.

La semana pasada, ella reveló que tendrá “una linda princesa” e incluso mostró “uno de los primeros trajecitos” que ya aguardan por ella.

¿Maity Interiano tiene antojos “locos”?

Recientemente, Maity Interiano compartió si experimenta deseos por comer ciertos alimentos, como suele ocurrirle a muchas mujeres en su estado.

“Les tengo que confesar que no he tenido un antojo así loco, loco, loco, pero sí entiendo ahora por qué las mamás quieren ciertas cosas específicas”, dijo en un video publicado en su cuenta de Facebook el 9 de febrero.

“En mi caso, las uvas verdes siento que tienen como otro sabor, son como más jugositas. Siempre he comido uvas verdes, pero en este embarazo me ha dado por comer un poquito más”, explicó.

La comunicadora recalcó: “Cosas locas no me han tocado, quizá yo creo que a mi esposo es al que le han dado los antojos todos extraños”.

En el texto que colocó para acompañar su clip, ella admitió que antes pensaba que “esto de los antojos era algo más como un capricho”, percepción que ha cambiado ahora que lo está “viviendo”.

A inicios de año, ella evidenció en Instagram que no se contuvo para cumplir sus ganas de disfrutar un plato de comida libanesa, que incluía kibbes, jocoque y pan árabe.

Maity Interiano cuenta qué hace para cuidarse

Por otro lado, la conductora de Noticias Univision habló de los cuidados que está teniendo durante este tiempo de gestación de su nena.

“Las cosas que sí he hecho, y creo que me han ayudado muchísimo en esta etapa donde el cuerpo está cambiando, donde una está creciendo y está aumentando de peso, que es la realidad, son varias”, mencionó.

“La primera es que me hago un jugo verde, o Anuar también me lo hace, que lleva diversos ingredientes, entre ellos espinaca, jengibre, y en la mañana que me lo tomo me siento ‘refresh’”, contó.

Tomar “mucha agua” es otra de las medidas que Maity Interiano está implementando, toda vez que le da “más sed”: “Le pongo hielo, tiene que estar helada, porque al tiempo no la siento igual”.

“Y lo nuevo, que me dijo y me recomendó mi doctor porque a pesar de que tomo mucha agua ya se me están empezando a hinchar las manos y los pies, es que tomara agua con electrolitos”, relató.

“Así que decidí agregarle un poquito de agua con coco, así que alterno agua regular helada con agua de coco bien helada también”, agregó.

Lo último que ella hace por su bienestar es “tener almendritas por todas partes”, ya que sí siente “más hambre” debido a su embarazo.