Lupillo Rivera Lupillo Rivera rechaza acuerdo judicial con Belinda: quiere llegar “hasta las últimas consecuencias” El cantante no tiene intención de llegar a un acuerdo con Belinda, luego de que ella interpusiera una demanda en su contra por presunta violación digital y mediática tras la publicación de su libro ‘Tragos Amargos’.



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Video Lupillo ahora demanda a Belinda por “falsedad”: “Ella reconoce la relación”

Lupillo Rivera rechazó acuerdo judicial con Belinda. El ‘Toro del Corrido’ quiere llegar “hasta las últimas consecuencias” luego de que ella interpusiera una demanda en su contra por presunta violación digital y mediática tras la publicación de su libro ‘Tragos Amargos’.

El cantante aseguró a ‘Ventaneando’ que seguiría adelante con la disputa legal, en primera porque “le picaron la cresta al gallo” y en segunda porque “pierda o gane”, así lo tiene que hacer.

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“Pues ya ahorita alguien soltó el rumor ahí de que ya estaban queriendo hacer un trato y pues nosotros no vamos a hacer ningún trato, nosotros vamos con todo adelante. Picaron la cresta del gallo, hay que entrarle al palenque a la pelea”, declaró el 26 de marzo.

“Me llamaron, me dijeron que querían hablar y no. No lo entretuve, nomás dije: ‘¿Sabes qué? A mí no me interesa hablar, vamos a seguir adelante con todo lo que vamos y vamos a seguir adelante’. No hay vuelta atrás, todo lo vamos a echar adelante hasta donde tope. Cueste lo que me cueste y pierda o gane, simplemente tengo que hacerlo porque lo tengo que hacer, así de fácil”, agregó.

Por último, el cantante insistió en que continuaría con el proceso legal contra Belinda para demostrar que algunas cosas “no se valen”.

“No me interesa sentarme a hablar con nadie, yo tengo que seguir adelante y demostrarle al público también que no se valen algunas cosas y hay que echarle para adelante”, sentenció.

¿Qué pasó entre Belinda y Lupillo Rivera?

La polémica entre Belinda y Lupillo Rivera comenzó el 9 de octubre de 2025, luego de que se diera a conocer que las autoridades mexicanas habían otorgado a la cantante medidas de protección contra el ‘Toro del Corrido’.

El hermano de Jenni Rivera aseguró, en diversas entrevistas, que hace tiempo sostuvo un romance con la española con motivo de la promoción de su libro 'Tragos Amargos', publicación donde también da detalles de su presunto noviazgo.

Ante esta situación, Lupillo Rivera emprendió acciones legales contra la intérprete de ‘Cactus’. En un comunicado, emitido el 18 de octubre del mismo año, sus abogados alegaron “contradicciones” y “falsedades” en las declaraciones de la ex de Nodal.

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