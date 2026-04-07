Lupillo Rivera Lupillo Rivera revela detalles de su próxima boda: ¿Cristian Castro podría cantar en su vals? El cantante se comprometió con la modelo dominicana Taina Pimentel a tan solo cinco meses de hacer público su romance. Esto dijo Lupillo Rivera sobre su próxima boda.



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Video Lupillo se compromete: su novia presume el anillo y se revela todo sobre su próxima boda

Lupillo Rivera reveló nuevos detalles de su próxima boda con Taina Pimentel, modelo dominicana con quien hizo pública su relación en noviembre de 2025.

Durante su vista a México, el cantante fue captado por el presentador Ramiro Cantú, a quien reveló el lugar donde se celebraría su enlace.

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“En (República) Dominicana va a ser la boda, en Dominicana”, destapó.

Aunque ‘El Toro del Corrido’ fue discreto con algunos de los planes que tiene con su prometida, reaccionó a la posibilidad de que Cristian Castro sea uno de los famosos que cante en su boda.

“Se ha comentado que varios compañeros del medio se quieren apuntar, hasta Cristian Castro, para cantar el vals”, le dijo el presentador de ‘Gente Regia’, de Televisa Monterrey.

“Ella es muy fan de Cristian Castro y si no tiene chamba, pues con mucho gusto estaría a todo dar que se echara una rola ahí”, respondió el intérprete de 54 años entre risas.

Su compromiso

Lupillo Rivera se comprometió con Taina Pimentel el 30 de marzo de 2026. La noticia fue compartida por la modelo dominicana en Instagram, donde también publicó fotografías luciendo su anillo de compromiso.

“No solo recibí un anillo, recibí una promesa… un propósito y la ilusión de una vida juntos donde Dios guíe cada paso de nuestro amor. Te amo, mi amor Lupillo”, escribió ella.