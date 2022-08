Lupillo Rivera aclara si su padre, don Pedro Rivera, padece enfermedad de Parkinson

Lupillo Rivera negó que su padre, Pedro Rivera, padezca Parkinson y, por lo contrario, mencionó que se encuentra muy saludable a sus 79 años. Con ello, el cantante desmintió a su hermana Rosie, quien a finales del pasado mes de junio señaló que su papá estaba viviendo en secreto esta enfermedad degenerativa.

“Muy saludable mi ‘apa, no tiene nada, ese rumor no sé quién lo inventaría, pero mi jefe está bien saludable gracias a Dios”, dijo el conocido ‘Toro del Corrido’ en entrevista para el programa ‘Todo para la mujer’.



El menor de los varones de don Pedro Rivera señaló de forma contundente que “es mentira” la enfermedad que le atribuyen al productor y cantante de Cintas Acuario.

En una entrevista que ofreció a TVyNovelas señaló que su papá está “al cien”, gracias a que hace ejercicio todos los días.

Respecto a que fue su hermana Rosie quien destapó el presunto problema de salud de su papá, Lupillo Rivera dijo que posiblemente manipularon la información y recalcó que don Pedro está mejor que nunca.

“Ya ves cómo cambian las notas para ganar atención y eso no se vale. Mi jefe está muy bien, gracias a Dios, entonces me siento muy contento de verlo así”, reafirmó a TVyNovelas en la publicación de este 8 de agosto.

Rosie Rivera afirmó que don Pedro Rivera tiene Parkinson

Don Pedro Rivera habría preocupado a sus hijos Rosie y Juan Rivera, hace más de un mes, luego de que les confesó que vivía con Parkinson desde hace dos años. Así lo dio a conocer la tía de Chiquis en el programa ‘Chisme No Like’, en una entrevista que dio junto a su hermano Juan.

“Mi papá nunca lo dice, tú le preguntas ‘Papá, ¿cómo está? Bien hija, trabajando’. Dos años le preguntábamos. Ayer, enfrente de nosotros fue la primera vez que nos dijo que tenía Parkinson”, señaló Rosie en la transmisión del 24 de junio del programa de espectáculos.

Pedro Rivera dice que su salud se vio afectada luego de su juicio por acoso sexual

En los últimos dos años, don Pedro Rivera se enfrentó a un juicio en Los Ángeles por presunto acoso sexual a una exempleada de su disquera Cintas Acuario.

El proceso legal llegó a su final a mediados de junio de 2022 y la cabeza de la dinastía Rivera fue declarado inocente y absuelto de las acusaciones de Fabiola Ávalos. A pesar del veredicto a su favor, este suceso afectó su salud, mencionó el propio Pedro Rivera a ‘Chisme No Like’.

“Estas cosas, así en la forma que se desarrollaron, cualquier persona tiene fallas en su salud, como yo las tuve. También por lo largo que fue el proceso es algo difícil el estrés, que no puedes dormir, hay veces que duermes tres horas y tienes que durar durante el día, y bueno, ya me sentía yo borracho, me quería ir para un lado y para otro”, explicó el papá de Lupillo Rivera.