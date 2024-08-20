Luis Enrique Guzmán

Luis Enrique Guzmán se hace prueba de paternidad con el hijo de su ex tras negarlo

El hijo de Silvia Pinal acudió ante las autoridades mexicanas para que le efectuaran el examen que determinará si Apolo, a quien él rechazó haber engendrado, lleva su sangre.

Por:
Dayana Alvino.
Video Ex de Luis Enrique Guzmán reacciona a la prueba de ADN de su hijo y envía fuerte mensaje

Luis Enrique Guzmán y Mayela Laguna se reencontraron para que se le realizara una prueba de paternidad al pequeño Apolo, de quien el hijo de Silvia Pinal duda ser papá biológico.

En junio de 2023, el hermano de Alejandra Guzmán informó, por medio de un comunicado, que le hizo un test de “genética molecular” al niño.

“Los resultados (fueron) del cero por ciento de paternidad y compatibilidad entre el menor de iniciales AAGL y Luis Enrique Guzmán”, explicó.

Ante la aseveración, Laguna negó que esos resultados fueran legítimos y entabló una demanda en contra de su ex para que se efectuara una prueba, pero ante las autoridades.

Luis Enrique Guzmán y Mayela Laguna someten a Apolo a prueba de ADN

Este lunes 19 de agosto, Luis Enrique Guzmán y Mayela Laguna con Apolo acudieron al Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (INCIFO) en la Ciudad de México.

En la dependencia, se efectuó el análisis entre el nene de 4 años y el menor de los retoños de ‘La Diva del Cine Mexicano’ en presencia de dos peritos calificados.

A su salida de las instalaciones, Guzmán compartió con diversos medios de comunicación, entre ellos Televisa Espectáculos, algunas palabras.

“Sí se pudo (hacer la prueba). (Me siento) bien”, aseveró. “Es difícil, pero ni modo… Yo no tengo ningún problema con que se hagan las pruebas”.

Al respecto de cómo se encontraba Apolo, él mencionó: “Muy bien, está de maravilla… Obvio (me dio gusto verlo), él es un ángel, su mamá, no”.

Luis Enrique adelantó que este martes 20 nuevamente tendría que acudir a la dependencia para continuar con el procedimiento pues así está estipulado.

Mayela Laguna externa su inconformidad

Por su parte, igualmente ante la prensa, Mayela Laguna externó su inconformidad con el hecho de que el procedimiento se tuviera que efectuar en días diferentes.

“No, no estoy conforme porque la prueba se debió haber llevado (a cabo) en un día, con dos peritos, no en dos días”, reclamó.

Ella puntualizó que esa situación se debió “porque no tienen tiempo los peritos de hacerlo en un día solamente”: “Pero no es justo para mi hijo”.

Su abogado, Porfirio Ramírez, aclaró: “Es agenda del INCIFO y dependemos de los peritos, nada más, es eso. Ella está tranquila, obviamente es un momento muy sensible, pero nada más”.

“Esperemos que no, pero si no, pues tenemos los medios para, cualquier cosa, siempre impugnar”, replicó él al ser cuestionado sobre la posibilidad de una “manipulación” en esta querella.

Ni Laguna ni Luis Enrique Guzmán dieron a conocer en qué fecha se les serán entregados los resultados de esta prueba.

