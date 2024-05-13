Silvia Pinal

Enrique Guzmán afirma que Silvia Pinal dudó que Apolo fuera su nieto llamándolo “prietito”

El cantante declaró que su exesposa Silvia Pinal fue la primera en cuestionar la paternidad de Apolo, hijo de Luis Enrique Guzmán. Mayela Laguna respondió a estas afirmaciones y mostró su apoyo al niño.


Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Univision Fallback Image
Por:
Valeria Contreras N..
Video Exnuera de Silvia Pinal ahora vende agua en los semáforos ante la falta de dinero

Luis Enrique Guzmán y Mayela Laguna han estado envueltos en un escándalo desde 2023 tras las afirmaciones del hijo de Silvia Pinal, quien niega ser el padre de Apolo.

Enrique Guzmán ha entrado en la controversia y ahora afirmó que fue Silvia Pinal la primera en cuestionar la paternidad del niño.

PUBLICIDAD

Según el cantante, la primera actriz dijo que ella nunca “había tenido un nieto tan negrito”.

“Yo no sé de dónde sacó Luis Enrique... porque la primera fue Silvia que dijo ‘yo nunca he tenido una nieta tan chinita, tan negrito como él, como este pin*he niño’... Silvia Pinal (dijo) cuando lo conoció, luego yo dije ‘¿de dónde tiene tan chinito el pelo?, me parece raro’", declaró en entrevista con Maxine Woodside este 8 de mayo.

Más sobre Silvia Pinal

Bisnieta de Silvia Pinal habla de la millonaria herencia que les dejó: “Lo estamos manejando”
1 mins

Bisnieta de Silvia Pinal habla de la millonaria herencia que les dejó: “Lo estamos manejando”

Univision Famosos
Stephanie Salas y su hija habrían cobrado cuantioso ahorro de Silvia Pinal: ¿Ale Guzmán quiso detenerlas?
2 mins

Stephanie Salas y su hija habrían cobrado cuantioso ahorro de Silvia Pinal: ¿Ale Guzmán quiso detenerlas?

Univision Famosos
Alejandra Guzmán habría “recogido” millonaria fortuna de Silvia Pinal: ¿qué se hizo con ella?
2 mins

Alejandra Guzmán habría “recogido” millonaria fortuna de Silvia Pinal: ¿qué se hizo con ella?

Univision Famosos
¿Michelle Salas intenta cobrar seguro de vida de Silvia Pinal?: alguien más ya lo habría reclamado
2 mins

¿Michelle Salas intenta cobrar seguro de vida de Silvia Pinal?: alguien más ya lo habría reclamado

Univision Famosos
Hijos de Silvia Pinal quedaron "impactados" por la cantidad de dinero que les dejó la actriz
2 mins

Hijos de Silvia Pinal quedaron "impactados" por la cantidad de dinero que les dejó la actriz

Univision Famosos
¿Silvia Pinal no murió sin dinero?: revelan cómo habría repartido su fortuna entre sus hijos y nietos
2 mins

¿Silvia Pinal no murió sin dinero?: revelan cómo habría repartido su fortuna entre sus hijos y nietos

Univision Famosos
¿Silvia Pinal murió en la quiebra? Habrían vendido pertenencias de la actriz para mantener la mansión
0:58

¿Silvia Pinal murió en la quiebra? Habrían vendido pertenencias de la actriz para mantener la mansión

Univision Famosos
Asistente personal de Silvia Pinal ahora vende comida para vivir ¿la despidieron?
2 mins

Asistente personal de Silvia Pinal ahora vende comida para vivir ¿la despidieron?

Univision Famosos
Ale Guzmán reacciona tras decirse que supuestamente recayó en la bebida: "¡Su abuela!"
1:00

Ale Guzmán reacciona tras decirse que supuestamente recayó en la bebida: "¡Su abuela!"

Univision Famosos
Ale Guzmán habría sido “hospitalizada” tras recaída con la bebida luego de muerte de Silvia Pinal
0:59

Ale Guzmán habría sido “hospitalizada” tras recaída con la bebida luego de muerte de Silvia Pinal

Univision Famosos

Ante los comentarios de la periodista, quien afirmó que Apolo es un niño encantador, el papá de Alejandra Guzmán respondió: “No tanto, era distinto, l a primera que lo hizo fue Silvia. Ella dijo ‘yo no tengo nietos tan prietitos’”.

Enrique Guzmán Mayela Laguna

Enrique Guzmán afirmó que, a pesar de un primer resultado negativo, Luis Enrique deberá realizar otra prueba de paternidad con Apolo, tras las declaraciones públicas de Mayela Laguna confirmando su relación como padre e hijo.

“Yo creo que Luis Enrique oyó que le tocaban el timbre, se mandó a hacer la prueba y salió negativa. Se tiene que hacer otra porque la niña hizo todo su númerito y tiene bien tapado al papá, porque también debe estar el papá involucrado”.

Además, señaló que Laguna canceló una vez más la prueba que dictaminaron las autoridades.

“Ya canceló otra vez la prueba de ADN, ya la canceló porque sabe que no es de él (de Luis Enrique Guzmán). No, no es de él, no sabemos (de quién es) porque tiene que salir el cab*ón. No, no es”.

Enrique Guzmán también se refirió al afecto que tanto él como Alejandra Guzmán sentían por el pequeño.

PUBLICIDAD

“Tú no sabes lo que adoraba al niño. En mi casa llegaba el niño a hacer lo que le daba la gana, estábamos muy contentos porque era el primer nieto machín, hombre”.

Mayela Laguna responde a Enrique Guzmán

Las palabras de Enrique Guzmán, en las que se refiere al niño como "negrito y prietito", generaron controversia en redes sociales y medios de comunicación, y también causaron la indignación de Mayela Laguna.

La exnuera de Silvia Pinal desmintió al cantante y lo acusó de “discriminar” a su hijo.

“Hago este video para decir que el señor Enrique Guzmán está totalmente equivocado en lo que dice, es una persona que no porque sea mayor tiene que hablar así. Discrimina total y absolutamente a su nieto de una manera asquerosa”.

Relacionados:
Silvia PinalLuis Enrique GuzmánEnrique GuzmánFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Sin ti no puedo
Instintos
Papá Soltero
Gratis
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD