Enrique Guzmán afirma que Silvia Pinal dudó que Apolo fuera su nieto llamándolo “prietito”

Luis Enrique Guzmán y Mayela Laguna han estado envueltos en un escándalo desde 2023 tras las afirmaciones del hijo de Silvia Pinal, quien niega ser el padre de Apolo.

Enrique Guzmán ha entrado en la controversia y ahora afirmó que fue Silvia Pinal la primera en cuestionar la paternidad del niño.

Según el cantante, la primera actriz dijo que ella nunca “había tenido un nieto tan negrito”.

“Yo no sé de dónde sacó Luis Enrique... porque la primera fue Silvia que dijo ‘yo nunca he tenido una nieta tan chinita, tan negrito como él, como este pin*he niño’... Silvia Pinal (dijo) cuando lo conoció, luego yo dije ‘¿de dónde tiene tan chinito el pelo?, me parece raro’", declaró en entrevista con Maxine Woodside este 8 de mayo.

Ante los comentarios de la periodista, quien afirmó que Apolo es un niño encantador, el papá de Alejandra Guzmán respondió: “No tanto, era distinto, l a primera que lo hizo fue Silvia. Ella dijo ‘yo no tengo nietos tan prietitos’”.

Enrique Guzmán afirmó que, a pesar de un primer resultado negativo, Luis Enrique deberá realizar otra prueba de paternidad con Apolo, tras las declaraciones públicas de Mayela Laguna confirmando su relación como padre e hijo.

“Yo creo que Luis Enrique oyó que le tocaban el timbre, se mandó a hacer la prueba y salió negativa. Se tiene que hacer otra porque la niña hizo todo su númerito y tiene bien tapado al papá, porque también debe estar el papá involucrado”.

Además, señaló que Laguna canceló una vez más la prueba que dictaminaron las autoridades.

“Ya canceló otra vez la prueba de ADN, ya la canceló porque sabe que no es de él (de Luis Enrique Guzmán). No, no es de él, no sabemos (de quién es) porque tiene que salir el cab*ón. No, no es”.

Enrique Guzmán también se refirió al afecto que tanto él como Alejandra Guzmán sentían por el pequeño.

“Tú no sabes lo que adoraba al niño. En mi casa llegaba el niño a hacer lo que le daba la gana, estábamos muy contentos porque era el primer nieto machín, hombre”.

Mayela Laguna responde a Enrique Guzmán

Las palabras de Enrique Guzmán, en las que se refiere al niño como "negrito y prietito", generaron controversia en redes sociales y medios de comunicación, y también causaron la indignación de Mayela Laguna.

La exnuera de Silvia Pinal desmintió al cantante y lo acusó de “discriminar” a su hijo.