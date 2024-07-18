¿Cuánto costaron los 'looks' de los famosos en la boda millonaria en la India? Kim Kardashian y más
La boda de Anant Ambani y Radhika Merchant ha sido una de las celebraciones más grandes y glamurosas del siglo. Además de las lujosas fiestas, ha llamado la atención el estilo con el que las celebridades acudieron al evento.
Los 'looks prohibidos' en la boda del siglo
La boda del millonario heredero Anant Ambani y Radhika Merchant ha captado la atención mundial debido a su lujo y elegancia. Entre los destacados invitados se encontraban las hermanas Kim y Khloe Kardashian, David Beckham, Nicky Hilton, Luis Fonsi, Nick Jonas y Priyanka Chopra, entre otros.
Uno de los temas más comentados han sido los 'outfits' que fueron considerados inapropiados por ser demasiado reveladores para las tradiciones indias. Un ejemplo notable fueron los conjuntos que llevó Kim Kardashian. En el primer día, usó una 'lehenga' roja con una pieza superior que mostraba el abdomen y un escote, decorada con pedrería y lentejuelas. El color rojo, generalmente reservado para la novia en la India, llamó particularmente la atención.
En el segundo día, Kim optó por un conjunto blanco y plateado, y en la última celebración, volvió a elegir un atuendo rojo acompañado de un tocado de esmeraldas. Las joyas fueron diseñadas por Lorraine Schwarts, quien ha creado aretes para celebridades de alrededor de 2.5 millones de dólares, además de conjuntos de joyas valuados en 13 millones.
Khloé Kardashian fue vista con un vestido dorado inspirado en los 'saris' indios, mostrando un estilo más recatado en comparación con Kim. Por otro lado, Priyanka Chopra lució un conjunto indio de lentejuelas amarillo brillante, compuesto por una falda larga y un 'top' corto sin mangas. Se pensaría que el atuendo elegido costaría aproximadamente lo mismo que lo que usó en su propia boda: un lehenga de 18 miles de rupias, es decir, alrededor de $25,000 dólares.
Los hombres también mostraron elegantes creaciones de diseñador. John Cena destacó con un 'sherwani' azul con detalles en marfil e hilos dorados que formaban flores. Además, usó un turbante dorado tradicional. El sherwani de John Cena, sin un diseñador o precio conocidos, podría valer miles de dólares, ya que los sherwanis de alta costura y bordados a mano suelen tener un alto valor por su diseño y materiales de calidad.
Luis Fonsi, el único artista latino invitado, impresionó con dos trajes diseñados por Manish Malhotra y Anamika Khanna: uno negro con detalles dorados y otro blanco. Los trajes de estos diseñadores suelen ser de lujo, pero al ser 'hechos a la medida' su precio podría incrementar miles de dólares. En el sitio web de estos diseñadores, existen prendas de hasta 9 mil dólares, mientras que el precio de las las piezas más exclusivas solo es revelado bajo pedido.
¿Fue esta la boda más cara del mundo?
Además de los costosos atuendos, la pareja de Anant Ambani y Radhika Merchant organizó 14 recepciones previas con actuaciones de Rihanna, Justin Bieber y Andrea Bocelli. Se dice quue Rihanna ganó 5 millones por su actuación y Justin Bieber 10 millones. También ofrecieron un crucero por el Mediterráneo para unas 1,200 personas con actuaciones de los Backstreet Boys y David Guetta en una de las pre-bodas.